Иммунолог рассказал об опасностях поспешного внедрения вакцины от Covid-19

14:49

Профессор Яков Беркун, израильский иммунолог, поделился своим мнением насчет быстрого внедрения вакцины от нового коронавируса.

По его словам, сроки испытания вакцин, а также их проверка на безопасность, ранее проводились годами, но в настоящее время достижения в области науки и технологий позволяют сократить этот срок до нескольких месяцев.

Беркун считает, что это может привести к негативным последствиям, так как быстрое внедрение вакцины, при сокращении этапов проверки ее эффективности и безопасности, увеличивает вероятность возникновения самых разных побочных эффектов, передает РИА Новости.

Также Беркун отметил, что в настоящее время многие лаборатории заняты разработкой лекарства от Covid-19, но всерьез воспринимать положительные результаты можно только тех ученых, которые провели или проводят реальные испытания своих вакцин на людях. К таким специалистам Беркун, в частности, отнес китайских ученых, вакцина которых показала свою эффективность и не привела к каким-либо серьезным побочным эффектам.