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Иммунолог рассказал об опасностях поспешного внедрения вакцины от Covid-19

14:49 28.05.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Профессор Яков Беркун, израильский иммунолог, поделился своим мнением насчет быстрого внедрения вакцины от нового коронавируса.

По его словам, сроки испытания вакцин, а также их проверка на безопасность, ранее проводились годами, но в настоящее время достижения в области науки и технологий позволяют сократить этот срок до нескольких месяцев.

Беркун считает, что это может привести к негативным последствиям, так как быстрое внедрение вакцины, при сокращении этапов проверки ее эффективности и безопасности, увеличивает вероятность возникновения самых разных побочных эффектов, передает РИА Новости.

Также Беркун отметил, что в настоящее время многие лаборатории заняты разработкой лекарства от Covid-19, но всерьез воспринимать положительные результаты можно только тех ученых, которые провели или проводят реальные испытания своих вакцин на людях. К таким специалистам Беркун, в частности, отнес китайских ученых, вакцина которых показала свою эффективность и не привела к каким-либо серьезным побочным эффектам.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение, Вакцинация
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 21:51
Гость: Гы-гы- от же ж наивная женщина

Пока будет создана вакцина-никому не известно,поэтому укрепляйте сейчас свой иммунитет и тогда спокойно переживете эту ''гадкую вирусную напасть''!

Нас не напасть беспокоит, а властный беспредел.
Вакцину сляпают быстро,даже не сомневайтесь. И колоть будут насильно.
Кто не уколется, станет изгоем.
28.05.2020, 21:00
Гость: Евгений В

В РФ под роспись или потеря работы с утратой возможности получать медицинскую помощь в федеральных центрах. Численность населения должна придти в норму, определенную для России.
28.05.2020, 20:42
Гость: авиват

а мы разрушаем минздрав под видом оптимизации
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