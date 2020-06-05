Пациенты с полисом ОМС получат препарат от коронавируса бесплатно

20:20

11 июня в российские клиники поступит препарат от коронавируса «Авифавир» (первый российский препарат на основе «Фавипиравира» - применялся в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа), который будет бесплатным для россиян по программе ОМС.

«Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс. курсов в год», - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным.

Дмитриев также отметил, что в настоящее время запросы на препарат уже поступили из 10 стран. «Это может сподвигнуть нас к тому, чтобы производить до 2 млн курсов в год», - цитирует его слова ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что вместе с нашей портфельной компанией "Алиум", холдингом "Система" и "Р-Фарм" мы будем инвестировать в производство двух вакцин, в том числе совместно с Институтом им. Гамалеи», - дополнил Дмитриев.

По словам Дмитриева, РФПИ и компания «Р-Фарм» также займутся производством препарата, подавляющего ответ иммунной системы на коронавирус.