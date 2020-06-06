Лечебные свойства каменного масла

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Каменное масло – это натуральное природное вещество, минеральный продукт, который состоит из 49 микроэлементов

Очищенное от посторонних примесей оно выглядит, как порошок или мелкие камешки светло-бежевого, белого или желтого цвета.

Фото с сайта narodzdorov.ru

Как получают каменное масло?



Уникальное вещество образуется на поверхности горных пород. Большие месторождения обнаружены в Алтае, Монголии и Китае.

Добывают методом соскабливания с горных пород. Ученые до сих пор не пришли к единому выводу: как именно и вследствие чего образуется каменное масло на горных породах. Чаще всего его находят в горных пещерах, гротах, расщелинах скал. Однако никто не знает наверняка, где именно в следующий раз оно образуется. Каменное масло — излюбленная еда диких птиц и животных. Его и обнаружили за счет обитателей дикой природы: однажды путешественники увидели, как птицы лижут скалы и заинтересовались: с чего бы это?

Состав каменного масла



Содержит кальций, железо, никель, натрий, калий – всего 49 полезных микро- и макроэлементов, которые необходимы каждому из нас для нормальной жизнедеятельности. На состав влияет месторождение и геологические факторы. Прекрасно растворяется в воде, хуже – в других жидкостях. Обладает лечебными и косметическими свойствами.

Лечебные свойства



Магний и кальций, одни из главных компонентов каменного масла, необходимы для строения мышечной и костной ткани, регулируют уровень сахара в крови. При недостатке в организме этих компонентов у человека возникают запоры, бессонница, атеросклероз или сахарный диабет. Каменное масло содержит существенный процент калия и цинка. Эти микроэлементы регулируют водно-солевой баланс в организме, оказывают благотворное влияние на нервную систему, нормализуют работу печени и почек. Дефицит калия и цинка в организме приводит к развитию заболевания головного мозга, ухудшает зрение, проблемам с поджелудочной железой.

1. Регулярное употребление каменного масла стабилизирует работу печени, препятствует возникновению камней в почках.

2. Рекомендуется при дерматологических недугах. Микроэлементы, входящие в состав каменного масла, обладают противовоспалительным эффектом, устраняют жжение, боль, активизируют процесс восстановление кожных покровов.

3. Каменное масло – верный союзник в борьбе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оно помогает вырабатывать естественный коллаген, принимает активное участие в формировании хрящевой и костной ткани.

4. Лечит заболевания мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит).

5. Предотвращает появление сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает эластичность сосудов, снижает уровень холестерина, уменьшает риск развития варикоза.

6. Магний, входящий в состав каменного масла, способен эффективно бороться с мигренью, раздражительностью, депрессией. Улучшает память.

7. Железо, содержащиеся в каменном масле, предотвращает развитие анемии, улучшает выработку гемоглобина.

Как применять каменное масло

Фото с сайта medical-db.net

Существует 3 способа применения каменного масла:

• внутрь;

• снаружи;

• комплексно.

Для внутреннего применения рекомендуется 1 г каменного масла развести в 1 л воды. Принимать по 40 г три раза в день, перед приемом пищи. Такой раствор необходимо хранить не более 10 суток в темном и прохладном месте.

В качестве наружного средства каменное масло рекомендуется при геморрое, обмораживании, заболеваниях полости рта, различных дефектах кожи. 3 г каменного масла растворить в 3 л теплой воды. Смазывать проблемные участки 3-5 раз в день.

Его можно применять и комплексно: внутрь и наружу. Это эффективное средство для устранения онкологических заболеваний, борьбы с туберкулезом, язвой желудка.

Какие есть противопоказания?

1. Беременность, период лактации.

2. Хронические запоры.

3. Индивидуальная непереносимость.

4. Механическая желтуха.

5. Особую осторожность следует проявить людям, которые страдают пороками сердца, имеют плохую свертываемость крови, тромбозы.

Перед применением каменного масла проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом!

Также во время приема данного масла запрещается употребление антибиотиков и алкоголя. Желательно ограничить употребление некоторых продуктов:

• шоколад;

• черный чай;

• мясо гуся и утки;

• баранина;

• редис;

• свинина;

• редька.

Фото с сайта k-maslo.ru

Что говорят врачи о каменном масле?



Официальная медицина говорит о том, что употребление каменного масла в разумных пределах улучшает общее состояние организма и действительно способно бороться с различными недугами. Однако, рекомендуем проводить лечение каменным маслом только под контролем врача. Самостоятельное лечение и ненормированные дозировки могут только ухудшить состояние организма.

Рецепты с каменным маслом



Применять каменное масло следует 5-7 дней. После сделать перерыв на 1-3 дня. И провести еще один курс лечения.

Лечение простатита

В 500 мл теплой кипяченой воды добавить 3 г каменного масла, перемешать. Налить 40 мл раствора и сделать клизму. Рецепт подходит и для лечения геморроя. Длительность курса необходимо уточнить у врача.

Борьба с миомой, эрозией

Сделать «масляные» тампоны. 3 г масла добавить в 500 г воды. Намочить раствором обычный тампон, ввести во влагалище и оставить до утра.

Лечение сахарного диабета

4 г порошка соединить с 1 л воды. Принимать по 100 мл каждый день. Общий курс лечения – 60 дней. Каждые 10 дней необходимо сдавать кровь на содержание сахара и наблюдаться у врача.

Против камней в почках

2 г каменного масла размешать в 800 г воды. Пить по 100 мл в день. Сколько дней принимать такое лекарство решает врач.

Укусы, раны, ожоги

Каменное масло – известное средство против дефектов кожи. Великолепно лечит укусы пчел, клещей. 2 г каменного масла и 200 г воды смешать, использовать в качестве компресса. Это поистине редкое и до конца не изученное природное явление. Поэтому при наличии выявленных аллергических реакций, таких как сыпь или покраснения на коже, следует прекратить его употребление.

