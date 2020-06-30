Врачи рассказали о главных недостатках системы ОМС

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Проведенный в приложении «Справочник врача» опрос показал, что 82% врачей-специалистов считают главными недостатками системы обязательного медицинского страхования забюрократизированность всей системы в целом, а также непомерную проверочную нагрузку на врачей.

Всего в опросе приняло участие более 10 тысяч врачей-специалистов. При этом создатели приложения отмечают, что всего в нем зарегистрированы свыше 420 тысяч работников медицины. Также приложение имеет механизмы верификации пользователей и подтверждения их медицинского образования.

К минусам системы ОМС опрошенные врачи также отнесли низкие тарифы на оказание помощи (71%), недофинансирование оказываемых услуг (75%) и региональную разницу тарифов, которая ставит жителей России в разные условия получения помощи.

Что касается позитивных сторон ОМС, то 64% опрошенных выделили обеспечение всех граждан России возможностью получить медецинскую помощь, 42% считают, что ОМС обеспечивает доступность медицинской помощи по всей стране. Больше трети респондентов также назвали плюсом возможность выбирать медицинскую организацию.

Отвечая на вопрос о перспективах развития системы здравоохранения в рамках ОМС, мнения врачей разделились. Так, 48% считают, что система способна развиваться в рамках ОМС, а 52% посчитали ОМС тормозом для развития.

46% врачей высказались за исключительно бюджетное финансирование здравоохранения без посредников, а 23% видят предпочтительной систему добровольного медицинского страхования с прямым госфинансированием экстренной помощи и отдельной социальной программы для малоимущих и недееспособных.

При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что основным недостатком системы ОМС является отсутствие централизации управления финансовыми потоками, что могло бы сгладить неравенство в оказании медпомощи.

«С одной стороны есть столичное здравоохранение, где объем финансирования из регионального бюджета существенно превышает объем из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а есть территории, где финансирование происходит только из фонда. Для пациентов это означает различие условий получения медпомощи в зависимости от региона», - цитирует РБК слова Попович.