Ароматерапия: как эфирные масла могут повлиять на физическое и психическое здоровье

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Эфирные масла все чаще используются в фитотерапии. Неудивительно, ведь в каждом натуральном масле есть множество активных веществ, которые благотворно влияют на здоровье и самочувствие

Эфирные масла, в основном используются для ароматерапии. Можно указать около 2000 различных растений, из которых получены масла. В зависимости от их фитохимического состава, они могут быть отличным средством от многих заболеваний.

Какова сила масла?



Масла получают из разных частей растений. В химическом отношении они представляют собой многокомпонентные смеси, которые включают:

• кетоны;

• альдегиды;

• спирты;

• сложные эфиры;

• лактоны;

• углеводороды.

Такое богатство ингредиентов и их разнонаправленная биологическая активность позволяют использовать масла не только в медицине и фитотерапии, но и в косметической, пищевой и парфюмерной промышленности. Они используются в саунах, подходят для массажа, входят в состав натуральной косметики, с их использованием можно выполнять ингаляции верхних дыхательных путей, и лишь немногие из масел, такие как масло мелиссы, можно использовать внутри страны.

Натуральные ароматерапевтические масла - какие из них стоит иметь дома?



Эфирные масла в зависимости от предпочтений придадут комнатам приятный запах, их также можно использовать их при различных недомоганиях. Особого внимания заслуживают:

Масло чайного дерева - обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это главным образом используется для проблем с кожей, таких как прыщи, сыпь, экзема и микозы. Местно нельзя использовать его напрямую, но если вы хотите использовать масло чайного дерева для больших участков кожи, вы должны сначала разбавить его водой. Благодаря своим антисептическим свойствам он прекрасно действует как ингаляционное средство при инфекциях верхних дыхательных путей.

Масла с лесными ароматами - сосны и пихты - в частности, эти масла стимулируют работу иммунной системы, оказывают противовоспалительное, дезинфицирующее действие, стимулируют систему крови, оказывают противовирусное, антибактериальное и фунгицидное действие. Их стоит использовать для ароматерапии, особенно при простудных заболеваниях и инфекциях, потому что их аромат также оказывает дезинфицирующее действие.

Цитрусовые масла - апельсин, грейпфрут, лимон - оказывают антиоксидантное, дезинфицирующее и освежающее действие. Они помогают сосредоточиться и успокоиться. Используются как в ароматерапии, так и в косметике.

Ради психического здоровья - масла с успокаивающим и успокаивающим эффектами



Здесь лавандовое масло заслуживает особого внимания. В нем более 150 активных ингредиентов, которые благотворно влияют на здоровье. Если беспокоит бессонница, вы подвержены стрессу и нервам, лавандовое масло - отличное решение. Ароматерапия с использованием масла лаванды заставляет чувствовать себя расслабленными и умиротворенными. Особенно полезно распылять его вечером, потому что это помогает заснуть и успокоиться. Его приятный аромат также помогает концентрации.

Второе масло, которое стоит использовать, это масло лимонного бальзама. Хотя это отличная поддержка для нервной системы, оно также обладает противогрибковыми и бактерицидными свойствами. Это масло может уменьшить такие симптомы, как нервозность и головокружение. Оно оказывает расслабляющее воздействие как на тело, так и на душу, создавая ощущение покоя. Стоит отметить, что освобождение от стресса улучшает не только психическое, но и физическое состояние организма. Стресс негативно влияет на функционирование иммунной системы. Не всегда необходимо принимать фармакологические препараты. Все больше людей убеждены, что ароматерапия дает отличные результаты.

Эфирные масла - целебные свойства



Свойства эфирных масел очень разнообразны - все зависит от того, какое из них вы выберете. В зависимости от состава эфирные масла, используемые в ароматерапии, имеют следующие эффекты:

• противовоспалительное;

• антибактериальный;

• дезинфицирующие средства;

• седативные средства;

• тонировка;

• дезинфицирующие средства;

• и другие.

Если у вас нет ароматерапевтической лампы - ничего страшного. Просто налейте несколько капель масла в стакан с горячей водой. В отопительный сезон этот стакан можно ставить на радиатор и тогда все пространство заполнится легким благовонием.

При выборе эфирных масел вы всегда должны обращать внимание на состав. Масла не должны иметь примесей, они должны быть на 100% чистыми. Только качественные эфирные масла оказывают полезный эффект. Эти масла, благодаря своим вирулицидным и бактерицидным свойствам, могут быть использованы для производства бытовых дезинфицирующих средств.

Попробуйте новые ощущения и краски жизни с волшебством ароматических масел.

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