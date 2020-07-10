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Названы регионы с самым высоким показателем психических заболеваний

13:20 10.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО возглавили рейтинг регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава РФ.

По данным за 2019 год, на Чукотке зафиксировано 5 627,9 случаев на 100 тыс. человек населения, Алтайском крае - 4 924,8 случаев и в Ямало-Hенецком АО - 4 247,1 случаев. Далее идут Челябинская (3 931,7), Тверская (3 995,2) и Еврейская автономная (3 790,2) области.

Наименьшее число пациентов с психическими расстройствами, зарегистрированных в психоневрологических организациях РФ, по данным за прошлый год было зарегистрировано в Чеченской Республике - 778,6 случаев на 100 тыс. человек населения, Республике Северная Осетия - Алания (1 281,7), Ингушетии (1 308,4), Кабардино-Балкарии (1 439,8), Москве (1 454,8) и Севастополе (1 489,6).

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 18:41
Гость: Евгений, социальный работник.

Здравствуйте. Позвольте высказать свое непрофессиональное мнение. Рост количества и злокачественности психических расстройств объясняется, на мой взгляд целым рядом причин: Человечество оказалось совершенно не готовым к цифровому технологическому витку, что и показала психическая пандемия, вызванная преувеличением опасности ковида, намеренно раздуваемой СМИ - запуганными людьми проще манипулировать; социальным хаосом не только на территории исторической России, но и во всем мире, что и видно на примере протестов в США и ЕС, являющиеся срежиссированными трагедийными спектаклями по управлению людьми в политических разборках; субъективными и неточными критериями психодиагностики нормы и патологии - отсюда и запущенные и хронические случаи и неэффективность лечения и профилактики заболеваний и качество подготовки специалистов психолого - психиатрического профиля оставляет желать лучшего, да и надо учитывать нашу историческую ментальность и бессистемность санитарного просвещения в деле психопрофилактики и психогигиены и излишняя, не опирающаяся на научные основы популяризация психологии и психиатрии в России и одновременно недоверие к специалистам данного профиля, итог как правило печален - сейчас "мозгоправом" можно обозвать кого угодно, вне зависимости от наличия или отсутствия или подлинности соответствующей квалификации и практики - главное люди разводятся на деньги, наивно веря в чудо так называемой "помощи". Евгений, социальный работник, Хабаровск.
10.07.2020, 17:55
Гость: Остап

Чеченцы не пьют- вот и головой скорбных не имеют. Пьянство- удел слабовольных.
10.07.2020, 15:44
Гость: Самый высокий уровень

психических заболеваний - на Украине!
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