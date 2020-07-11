В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство

22:12

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что в России следует запретить практику суррогатного материнства.

"Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Так митрополит прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев, которые были рождены суррогатными матерями, но не смогли улететь к своим биологическим родителям за границу из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

По мнению митрополита Илариона, подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.

"То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", - цитирует представителя Церкви "Интерфакс".

Он напомнил, что в только что принятых поправках в Конституцию браком назван союз мужчины и женщины, "и этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается".

Напомним, 23 июня, в квартире дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. Их приблизительный возраст — от шести дней до шести месяцев. Помимо прочего, в квартире с детьми находились две женщины.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В день обнаружения малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали.