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В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство

22:12 11.07.2020
Фото с сайта pixabay.com

 Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что в России следует запретить практику суррогатного материнства.

"Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Так митрополит прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев, которые были рождены суррогатными матерями, но не смогли улететь к своим биологическим родителям за границу из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

По мнению митрополита Илариона, подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.

"То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", - цитирует представителя Церкви "Интерфакс".

Он напомнил, что в только что принятых поправках в Конституцию браком назван союз мужчины и женщины, "и этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается".

Напомним, 23 июня, в квартире дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. Их приблизительный возраст — от шести дней до шести месяцев. Помимо прочего, в квартире с детьми находились две женщины.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В день обнаружения малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали.

Темы: Православная церковь в России, Проблемы материнства и детства в России
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Комментарии читателей
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12.07.2020, 08:46
Гость: Благое дело

суррогатным не назвали бы.
12.07.2020, 08:04
Гость: Скептик

Т.Е. людьми торговать нельзя. Только футболистами...
12.07.2020, 08:03
Гость: СССР тупо развалили,а советы перевели на новый уровень

Человечество согласно еврейской легенде появилось в результате искуссно разыгранного спектакля с участием эффективного райского менеджера по продажам ( устар.лавочника) Сатаны ,который при помощи рекламного маркетинга таки убедил Еву вкусить плод познания.Яблоко,как символ познания сатановские всех времен и народов подменили выгодными инструментами для управления народами: "первородность греха" и неустанная" борьба Добра со Злом".Во имя Добра горели на кострах инквизиции ,те кто посмел и дальше через яблоко познания обнаружить,что "Земля вовсе не плоская и вращается вокруг Солнца",тем самым помимо преступления эти сатановские тормозили развитие общества,тормозили те процессы,при которых сегодня и в храмах горит свет,а священники пользуются "мобилами" и раскатываются на дьявольских машинах.
То что это чудо сегодня несёт,то ему бы обратиться в недавнюю историю,где уже большевики-сатановские создали религию,при которой суррогатной матерью могла стать любая женщина,где её потом в ГУЛАГ,а дети без торговли шли в детские дома,где их воспитывали если не в духе гей радуги,которую сегодня пытаются приравнять к свастике,то в духе поклонения вождям,где служители церкви сливали инфу как мой дядька коммунист меня в церкви крестил,создавая первичный компромат на коммунистов,чтоб они были верными ленинцами чеканя свой шаг в ногу с дежурным вождём.
Сегодня они все пользуются Злом и при этом пытаются внушить народу где Зло,а где Добро!Ни их это дело!Не царское!
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