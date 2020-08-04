Глава ВОЗ рассказал о «бессмертности» коронавируса

15:02

Тедрос Аданом Гебрейесус, руководитель Всемирной организации здравоохранения, заявил, что в настоящее время не существует лекарства, которое способно уничтожить COVID-19.

«На данный момент "серебряной пули" нет и, возможно, никогда не будет», - цитирует слова Гебрейесуса агентство Reuters.

Гебрейесус также отметил, что навсегда избавиться от коронавируса невозможно, даже несмотря на большие надежды на вакцины, многие из которых сейчас находятся на третьем этапе испытаний.