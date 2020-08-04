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Глава ВОЗ рассказал о «бессмертности» коронавируса

15:02 4.08.2020
Тедрос Аданом Гебреисус. Фото с сайта wikimedia.org

Тедрос Аданом Гебрейесус, руководитель Всемирной организации здравоохранения, заявил, что в настоящее время не существует лекарства, которое способно уничтожить COVID-19.

«На данный момент "серебряной пули" нет и, возможно, никогда не будет», - цитирует слова Гебрейесуса агентство Reuters.

Гебрейесус также отметил, что навсегда избавиться от коронавируса невозможно, даже несмотря на большие надежды на вакцины, многие из которых сейчас находятся на третьем этапе испытаний.

Темы: Коронавирус, Здоровье, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 18:29
Гость: А, может, прав глава ВОЗ?

Вопрос: может прилететь вирус из космоса?
Запросто, как прилетают с метеоритами различные микроорганизмы.
Для человека весь окружающий мир состоит из трёх частей:
-то, что ВНУТРИ человека;
-собственно ЧЕЛОВЕЧЕСТВО;
-то, что СНАРУЖИ человека.
Отсюда понятно, что обмен и вирусами может происходить между всеми этими уровнями.
Например, ОСПА...
Она появилась на Земле между РАЗНЫМИ материками при возникновении контакта между этими материками ("по горизонтали").
А вот Коронавирус это уже контакты "по вертикали", между ЗЕМЛЁЙ и СВЫШЕ. То есть, между Землёй и с более ВЫСОКОГО уровня, то есть от НЕБА.
А бороться с НЕБОМ бессмысленно, так как мы каждый день видим всесокрушающие ураганы и наводнения.
Да и вирусы "НЕБЕСНОГО" производства показали свою сокрушительную силу!
Так что думать надо не о борьбе с НЕБОМ, а о том, "За что, Господи?"
04.08.2020, 17:46
Гость: Ухмыляющемуся Тедросу:

Землян навещал не веками ли грипп?
"ЧП" ли, что он до сих пор не погиб?
Прессуя естественность иммунитета,
Зачем было на уши ставить планету?
04.08.2020, 17:37
Гость: Инструктор

Вакцину от COVID-19 может и нашли, но над вакциной от COVID-1984 даже не начали работать. Глава ВОЗ выглядит как банальный жулик, ну видно же что ничего ему нельзя доверить.
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