Минздрав РФ зарегистрировал препарат для детей с эпилепсией «Фризиум»

07:40

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение французской фармкомпании Sanofi на препарат "Фризиум", применяющийся при эпилепсии у детей, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным Госреестра лекарственных средств, регистрационное удостоверение выдано сроком на 5 лет. Форма выпуска - таблетки 10 мг.

Данный препарат широко использовался в России на протяжении более чем 20 лет, однако срок его регистрационного удостоверения истек и родители начали покупать его из-за границы нелегально.

Это привело к серии задержаний полицией родителей детей, нуждающихся в данно препарате, что вызвало широкий общественный резонанс. По оценкам благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", количество детей, которым требуется "Фризиум" в России оценивается в 2 тысячи человек.

После широкого освещения историй подобных задержаний, правительство включило "Фризиум" в списки препаратов, разрешенных к ввозу. Лекарство закупалось за рубежом по поручению руководства страны Московским эндокринным заводом.