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Минздрав РФ зарегистрировал препарат для детей с эпилепсией «Фризиум»

07:40 1.09.2020

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение французской фармкомпании Sanofi на препарат "Фризиум", применяющийся при эпилепсии у детей, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным Госреестра лекарственных средств, регистрационное удостоверение выдано сроком на 5 лет. Форма выпуска - таблетки 10 мг. 

Данный препарат широко использовался в России на протяжении более чем 20 лет, однако срок его регистрационного удостоверения истек и родители начали покупать его из-за границы нелегально.

Это привело к серии задержаний полицией родителей детей, нуждающихся в данно препарате, что вызвало широкий общественный резонанс. По оценкам благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", количество детей, которым требуется "Фризиум" в России оценивается в 2 тысячи человек. 

После широкого освещения историй подобных задержаний, правительство включило "Фризиум" в списки препаратов, разрешенных к ввозу. Лекарство закупалось за рубежом по поручению руководства страны Московским эндокринным заводом.

Темы: Лекарственное обеспечение в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 15:09
Гость: нужны противопаразитарные лекарства, а их нет, пустышки

Замкнутый круг поможет разорвать чистка от гельминтов,паразитов,исчезнет и эпилепсия, шизофрения, другие психические заболевания и расстройства,помните,все болезни от паразитов,они возбудители всех болезней.
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