Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса

11:45

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал участником клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи Минздрава России. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Вторую часть вакцины Жириновский получит через три недели, в конце сентября. Затем врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали, и вся Россия должна быть здоровой. Пусть американцев нам и жалко, но там миллионы заразились, и миллионы действительно погибнут. А у нас результат лучше", - заявил лидер ЛДПР после процедуры.

На данном этапе исследований вакцину получат 40 тысяч российских граждан.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что одна из его дочерей стала добровольцем и приняла участие в вакцинации от коронавируса.