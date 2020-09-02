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Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса

11:45 2.09.2020
Стоп-кадр из видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал участником клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи Минздрава России. Об этом политик написал на своей странице в Facebook. 

Вторую часть вакцины Жириновский получит через три недели, в конце сентября. Затем врачи будут полгода контролировать состояние его  здоровья.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали, и вся Россия должна быть здоровой. Пусть американцев нам и жалко, но там миллионы заразились, и миллионы действительно погибнут. А у нас результат лучше", - заявил лидер ЛДПР после процедуры.

На данном этапе исследований вакцину получат 40 тысяч российских граждан.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что одна из его дочерей стала добровольцем и приняла участие в вакцинации от коронавируса.

Темы: Коронавирус, Вакцинация, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 16:04
Гость: Зоя

Не верю .
02.09.2020, 15:52
Гость: Шприц шарко

ВОЗ сомневается в безопасности российской вакцины от Covid-19.
02.09.2020, 15:19
Гость: Опять мультики?

Сейчас хохлы по ушной раковине начнут двойника Жириновского разоблачать. Хе-хе.
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