Срочный вывод из запоя на дому

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Услуга вывода запоя на дому в наших реалиях достаточно востребована, в том числе в Москве и столичном регионе

Человек, который пьет запоем, представляет опасность не для себя и близких, он может быть опасен для окружающих. Беспробудное пьянство может нанести непоправимый вред здоровью пьющего. Проблема может быть решена, если вы обратитесь в «МСК-Клиники». Специалисты клиники выедут в адрес, займутся постановкой капельницы, они быстро снимают похмельный синдром. Вывод из запоя на дому находится по постоянным контролем врача. Специалист все время отрезвления будет находиться возле больного. Вы можете обратиться за помощью в клинику в любое время, наркологи работают по формуле 24/7.

Чем опасно состояние запоя

Если человек страдает алкогольной зависимостью, то он может начать пить в любое время, причем для него не существует никаких ограничительных мер. Запой может продолжаться сутками, а то и неделями. Причем чем дольше продолжается запой, тем сложнее его остановить. Часто самостоятельно вернуться к нормальной жизни не представляется возможным. Запойный больной может в сутки выпить несколько бутылок водки, он не ест, наблюдается нарушение сна, даже ночью он может продолжить употреблять спиртные напитки. Родные и близкие в этот период не могут нормально жить, что уж тут говорить о детях, которые живут вместе с больным!

Если человек уже в достаточно зрелом возрасте, то запой может окончательно подорвать его здоровье. Возникает вероятность появления необратимых последствий в организме. Запойный больной сам остановиться не может. Попытки самостоятельно прекратить запой могут привести к возникновению состояния делирия. В народе такое состояние называют Белой Горячкой. К основным признакам такого состояния можно отнести:

Невозможность определения где больной находится. Речь идет о дезориентации в пространстве. Больной страдает звуковыми и визуальными галлюцинациями. Появляется острый психоз.

В процессе запоя у больного начинает разрушаться блок, основа организма человека. Особенно пагубно запойный синдром действует на людей с хроническими заболеваниями, а также на людей старшего возраста. Алкоголь воздействует на все органы пищеварения, легкие и мозг. В процессе запоя больной может не замечать, как его здоровье быстро ухудшается. Родные и близкие должны при резком ухудшении состояния здоровья больного сообщить об этом в клинику и вызвать врача на дом. Нарколог приедет в установленные сроки и быстро выведет больного из состояния запоя.