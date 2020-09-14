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Правительство продлило медицинским работникам стимулирующие выплаты

15:26 14.09.2020
Стоп-кадр из видеоконференции

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что уже подписано постановление правительства о продлении на месяц стимулирующих выплат российским медикам, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты <...> Как и прежде с перерасчетом на отпускные», - цитирует слова Мишустина РБК.

При этом он также отметил, что уже подготовлено постановление о продлении выплат социальным работникам до 15 октября.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 17:18
Гость: Старый

Кого вы лечите? Какие врачи? Я скорую уже вторые сутки жду - город миллионник. Вы это Мишустину расскажите, что врачи в этой стране еще есть.
14.09.2020, 17:16
Гость: Врачи

болеют, это скрывают и врачи и власти. В поликлиниках и больницах паника.
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