Правительство продлило медицинским работникам стимулирующие выплаты

15:26

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что уже подписано постановление правительства о продлении на месяц стимулирующих выплат российским медикам, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты <...> Как и прежде с перерасчетом на отпускные», - цитирует слова Мишустина РБК.

При этом он также отметил, что уже подготовлено постановление о продлении выплат социальным работникам до 15 октября.