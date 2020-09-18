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Российский препарат против COVID-19 будет стоить более 12 000 рублей

16:56 18.09.2020
Фото: пресс-служба «Промомед»

Стоимость российского препарата против инфекции COVID-19 «Арепливир» составит более 12 тысяч рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев. 

«Рекомендованная розничная цена - 12 320 рублей», - цитирует слова Младенцева ТАСС. При этом он уточнил, что розничная цена препарата должна быть такой же, как и при государственных поставках.

Препарат будет отпускаться по рецепту, а в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. 

«Арепливир» разрешено применять в амбулаторных условиях. Активным веществом в данном препарате является фавипиравир - разработанный в Японии противовирусный препарат для лечения гриппа, который обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов. Не работает против ДНК-содержащих вирусов.

Отметим, что в июле текущего года, после завершения клинического испытания на 89 пациентах, японские исследователи сообщили, что не смогли обнаружить у фавипиравира терапевтический эффект при лечении COVID-19. Таким образом, фавипиравир не оправдал ожиданий и в исследовании, выполненном по стандартам доказательной медицины, завершенном в середине 2020 года, значимый терапевтический эффект у него обнаружен не был.

Темы: Коронавирус, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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19.09.2020, 01:14
Гость: Ангел

У нас в Америке всех больных короновирусом лечат бесплатно.
18.09.2020, 22:47
Гость: АлексейВ

Если этот вирус есть оно поможет. Все эти препараты антивирусные сработают и работают против РНК вирусов.

Японцам просто американцы дали по рукам, сказав что они купят вакцины Билла и только. Япония это как 52 или 53 штат США. Их проект так сказать.

Не факт что этот вирус вообще есть. Я не уверен, что военные био-лаборатории достигли такого совершенства чтобы выводить штампы гриппа которые будут косить пожилых и слабых здоровьем людей. Это очень сложно, но если да то они боги, и по идее уже должны вылечить всех от всех болезней.

Добавлю. Что 20iu в сутки витамина Д3 и 3 грама витамина Ц в сутки занятия спортом будут держать ваш иммунитет крепким.

Возможно в России зимой при очень холодной погоде понадобиться 50,000 юнитов Д3, в сутки. Столько наш организм вырабатывает сам на солнце за час.
Можете себе потом делать иммунограмы и по крови все увидите.

На горячем солнце конечно лучше всего когда организм вырабатывает этот гармон сам.

Касаемо витамина Ц он выводит все токсины верный будучи негативным партикулем притягивает себе позитивные частицы а это умершие клетки, токсины и вирусы.
18.09.2020, 22:10
Гость: АлексейВ

$4 таблетка, или 162 упаковка. :) Столько в пиндосии простой пенициллин стоит..
А такое наверно будет стоить 10-20 таблетка.

Что вы злитесь люди? Давно уже понятно если у тебя нет денег или закончились то ты как винтик в машине с сорванной резьбой. Не нужен. Так и тут нет денег дохни. Слава богу что Ковила как такового нет, так хоть они заработают на лекарстве от гриппа.
18.09.2020, 21:43
Гость: SS

youtube: Репортаж из Швеции: коронавирус отступил, сам по себе, без карантина, без масок, без истерии
18.09.2020, 21:34
Гость: НХ

Рекомендован к применению при том, что создавшие его японцы не подтвердили его терапевтический эффект при КОВИД-19. Что бы это значило? Неужто решили отбить траты на испытания за счёт пациентов?
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