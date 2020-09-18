Российский препарат против COVID-19 будет стоить более 12 000 рублей

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Стоимость российского препарата против инфекции COVID-19 «Арепливир» составит более 12 тысяч рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев.

«Рекомендованная розничная цена - 12 320 рублей», - цитирует слова Младенцева ТАСС. При этом он уточнил, что розничная цена препарата должна быть такой же, как и при государственных поставках.

Препарат будет отпускаться по рецепту, а в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.

«Арепливир» разрешено применять в амбулаторных условиях. Активным веществом в данном препарате является фавипиравир - разработанный в Японии противовирусный препарат для лечения гриппа, который обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов. Не работает против ДНК-содержащих вирусов.

Отметим, что в июле текущего года, после завершения клинического испытания на 89 пациентах, японские исследователи сообщили, что не смогли обнаружить у фавипиравира терапевтический эффект при лечении COVID-19. Таким образом, фавипиравир не оправдал ожиданий и в исследовании, выполненном по стандартам доказательной медицины, завершенном в середине 2020 года, значимый терапевтический эффект у него обнаружен не был.