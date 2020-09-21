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Разработчик «Арепливира» от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

15:43 21.09.2020
Фото: пресс-служба «Промомед»

Препарат от коронавируса «Арепливир» стоит так дорого, поскольку «он спасает жизни», заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

Белый сообщил, что «препарат стоит столько, сколько он стоит» и является «самым дешевым препаратом в мире, который спасает жизни». Он добавил, что пациентам, которые его принимают, не понадобится аппарат ИВЛ. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни, заверил Белый.

При этом государство не потратило ни копейки на разработку и клинические исследования «Арепливира». Разработчик лекарства также сообщил, что предприятие намерено разрывать соглашения с аптеками, которые продают препарат выше рекомендованной цены, пишет Эксперт.

В российских аптеках препарат «Арепливир» появился 21 сентября, стоимость упаковки составляет 12 320 рублей. В пачке 40 таблеток, лекарство отпускается по рецепту.

Активным веществом в «Арепливире» является фавипиравир - разработанный в Японии противовирусный препарат для лечения гриппа, который обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов. Не работает против ДНК-содержащих вирусов.

В июле текущего года, после завершения клинического испытания на 89 пациентах, японские исследователи сообщили, что не смогли обнаружить у фавипиравира терапевтический эффект при лечении COVID-19. Таким образом, фавипиравир не оправдал ожиданий и в исследовании, выполненном по стандартам доказательной медицины, завершенном в середине 2020 года, значимый терапевтический эффект у него обнаружен не был.

Темы: Коронавирус, Фармацевтика в России
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 20:16
Гость: личный опыт

ЭТО покупать нельзя. Но я куплю из любопытства и мой личный опыт мне говорит, что не один миллион загребут на продаже этого "лекарства". Потом расскажу результат.
21.09.2020, 20:09
Гость: Да-да

12 000 больше, чем 2 600
21.09.2020, 19:58
Гость: Герой Труда.

1. Почему некоего Петра Белого и некий "Промомед" здесь названы "разработчик"?
-
2. Этот препарат ингибирует так много вещей, что напугал авторов-японцев.
Уже не ингибирует ли он также и холинэстеразу, и не пил ли его Навальный для профилактики от ковида?
-
3. Допустим, "государство не потратило ни копейки на разработку и клинические исследования"(верю).
Но кто-то же, какой-нить Роспотребнадзор, должен был утвердить все, включая клинические, испытания. Где они?
21.09.2020, 19:57
Гость: Попробую, как смогу

Китайцы на заметку его взяли, опробовали, хорошие результаты получили, это в самом начале этого гриппа, когда они с Уханем уханькевались)В сети должны быть данные.Дальше неизвестно) то ли конкурентная борьба, то ли непроверенность.А вещество помогает, может и наш препарат поможет, кто его знает, насколько его шельмуют))
21.09.2020, 19:40
Гость: Алексей В.

Никак вы аптекой владеете Абрам Абрамович?
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