Разработчик «Арепливира» от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

15:43

Препарат от коронавируса «Арепливир» стоит так дорого, поскольку «он спасает жизни», заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

Белый сообщил, что «препарат стоит столько, сколько он стоит» и является «самым дешевым препаратом в мире, который спасает жизни». Он добавил, что пациентам, которые его принимают, не понадобится аппарат ИВЛ. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни, заверил Белый.

При этом государство не потратило ни копейки на разработку и клинические исследования «Арепливира». Разработчик лекарства также сообщил, что предприятие намерено разрывать соглашения с аптеками, которые продают препарат выше рекомендованной цены, пишет Эксперт.

В российских аптеках препарат «Арепливир» появился 21 сентября, стоимость упаковки составляет 12 320 рублей. В пачке 40 таблеток, лекарство отпускается по рецепту.

Активным веществом в «Арепливире» является фавипиравир - разработанный в Японии противовирусный препарат для лечения гриппа, который обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов. Не работает против ДНК-содержащих вирусов.

В июле текущего года, после завершения клинического испытания на 89 пациентах, японские исследователи сообщили, что не смогли обнаружить у фавипиравира терапевтический эффект при лечении COVID-19. Таким образом, фавипиравир не оправдал ожиданий и в исследовании, выполненном по стандартам доказательной медицины, завершенном в середине 2020 года, значимый терапевтический эффект у него обнаружен не был.