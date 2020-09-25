Препараты от COVID-19 включат в список жизненно важных

11:50

Препараты на основе фавипиравира от коронавируса могут быть включены в список жизненно необходимых и важных лекарств уже в течение недели, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу глава Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, препараты на основе фавипиравира включены в методические рекомендации для лечения COVID-19. Новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции.

Напомним, в сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Также по словам Мурашко, в настоящее время в рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса прививку сделали 3,5 тыс. человек.