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Препараты от COVID-19 включат в список жизненно важных

11:50 25.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Препараты на основе фавипиравира от коронавируса могут быть включены в список жизненно необходимых и важных лекарств уже в течение недели, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу глава Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, препараты на основе фавипиравира включены в методические рекомендации для лечения COVID-19. Новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции. 

Напомним, в сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Также по словам Мурашко, в настоящее время в рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса прививку сделали 3,5 тыс. человек. 

Темы: Коронавирус, Аптеки и лекарства в России, Новые лекарства и их перспективы, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 17:47
Гость: Шило

В Москве, опять маски, ласты,памперсы, для стариков камера, и тд и тп.
И хорошо! Всех дедов и бабок додавим и счастливо заживем! Пенсий платить не гадо! Денег нет!.
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