Вакцину «Спутник V» разрешили испытывать на людях старше 60 лет
Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» (разработа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи) на людях старше 60 лет.
Согласно информации на сайте ведомства, исследование будет проведено на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ. В нем примут участие 110 добровольцев.
Целью исследования называется расширение возможностей использования вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, имеющих повышенный риск тяжелого течения инфекции Covid-19.