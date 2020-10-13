Вакцину «Спутник V» разрешили испытывать на людях старше 60 лет

В подмосковной больнице

Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» (разработа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи) на людях старше 60 лет.

Согласно информации на сайте ведомства, исследование будет проведено на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ. В нем примут участие 110 добровольцев.

Целью исследования называется расширение возможностей использования вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, имеющих повышенный риск тяжелого течения инфекции Covid-19.

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