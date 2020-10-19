Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 стартует в декабре-январе
Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 начнется в столице в декабре-январе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
По его словам, в ноябре Москва получит первые крупные партии вакцины от коронавируса, после чего можно будет начать вакцинацию.
"И это станет окончательной победой над пандемией", - отметил Собянин, добавив, что понимает усталость москвичей от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году.
Он добавил, что Москве удалось найти "оптимальный путь", который помогает защитить наиболее уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, не допустив при этом тотального локдауна.
Также столичный градоначальник назвал неприемлемым введение крайне жестких ограничительных мер в городе.
"Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", - резюмировал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не нагоняйте жуть...
Т.н. паспорта прививок хорошо известны с глубоких советских времен под названием прививочная карта...она есть у всех и у вас тоже. Едрос просто проталкивает электронный формат в целях распила, выдавая придуманное в СССР за НоуХау....
Извечная мантра россиян . Где-то чего-то лучше. И в Израиле вторая волна короновируса как и в остальных странах . На 100 м не отходить от дома , Штрафы за неношение маски. по 30 и больше смертей в день , пересчитай на население в 8 миллионов. Разрешается ездить и ходить по крайней необходимости ,работа поликлиника , аптека. Никто не пустит в автобус ,магазин без маски. Дети не учатся .Сегодня выход из второго карантина , а уже грозят третьим. Не могу выехать в Россию с весны.Весь мир в такой ж...
Для тех, кто останется живой.
Пример в безопасности(бесполезности)прививки и смелости, покажет т.н "кремлёвский пул": Путин, Песков ,........,Собянин, Медведев,....Далее "подтянутся" из "отстойников": Матвиенко, Володин,....Жириновский, Зюганов, Миронов, Терешкова,...."Едим Россию",как обычно, займут "выжидательную позицию", до первого "результата"(ведь гарании, никто не даст").Вперёд на "прививку", если надо "уколюсь"! СМИ (Соловьёв, Попов, Скарабеева, Киселёв, британец Брилёв,....)откажутся ввиду загруженности в быту, пришлют заместителей.
Не только никогда не верил,но в себя гадость добровольно не допускал!Сегодня ,тем более!Со мной этот "экскримент"НЕПРОЙДЁТ!