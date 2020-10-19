Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 стартует в декабре-январе

10:39 19.10.2020

Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 начнется в столице в декабре-январе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, в ноябре Москва получит первые крупные партии вакцины от коронавируса, после чего можно будет начать вакцинацию.

"И это станет окончательной победой над пандемией", - отметил Собянин, добавив, что понимает усталость москвичей от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году.

Он добавил, что Москве удалось найти "оптимальный путь", который помогает защитить наиболее уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, не допустив при этом тотального локдауна.

Также столичный градоначальник назвал неприемлемым введение крайне жестких ограничительных мер в городе.

"Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", - резюмировал он.