В России изменили правила продажи лекарств
Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По словам министра, в стране наблюдаются проблемы, связанные «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки, пишет РБК.
В регионах ранее сообщали о проблемах с продажей лекарств из-за системы маркировки. Так, в Пермском крае с октября начался ажиотажный спрос на противовирусные и антибактериальные препараты, заявила начальник управления по организации лекарственного обеспечения регионального Министерства здравоохранения Елена Струева. По словам владельца сети аптек «Планета здоровья» Александра Броварца, дефицит возникает из-за проблем с маркировкой лекарств, в результате чего в аптеках 750 позиций лежит мертвым грузом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это просто саботаж и ссылка на очереди.Кто мешает фармацевтам и дистибьютерам увеличить штат сотрудников?- Никто.Немаркированная продукция она же не позволяет ее отследить где она находится.И это позволяет осуществлять многомиллиардные махинации:сбывать "левый" товар,из больниц лекарства отправлять в аптеки,производить некачественные лекарства и не нести никакой за это ответственности при этом набивая свои карманы.
так вы правы, без маркировки лекарства перестанут приносить на пустом месте прибыль приближенным к трону.
Структуры Усманова провернули эту аферу с маркировкой, чтобы на ней нажиться. Олигархи продолжают терзать страну.
конечно. Маркировкой лучше всего заниматься во время эпидемий, создавая очереди в аптеках и дефицит лекарств. Без маркировки любое лекарство перестает лечить и приносить прибыль.