В России изменили правила продажи лекарств

© KM.RU, Кирилл Зыков

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам министра, в стране наблюдаются проблемы, связанные «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки, пишет РБК.

В регионах ранее сообщали о проблемах с продажей лекарств из-за системы маркировки. Так, в Пермском крае с октября начался ажиотажный спрос на противовирусные и антибактериальные препараты, заявила начальник управления по организации лекарственного обеспечения регионального Министерства здравоохранения Елена Струева. По словам владельца сети аптек «Планета здоровья» Александра Броварца,  дефицит возникает из-за проблем с маркировкой лекарств, в результате чего в аптеках 750 позиций лежит мертвым грузом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2020, 16:58
    Гость: Ник

    Это просто саботаж и ссылка на очереди.Кто мешает фармацевтам и дистибьютерам увеличить штат сотрудников?- Никто.Немаркированная продукция она же не позволяет ее отследить где она находится.И это позволяет осуществлять многомиллиардные махинации:сбывать "левый" товар,из больниц лекарства отправлять в аптеки,производить некачественные лекарства и не нести никакой за это ответственности при этом набивая свои карманы.

  2. 24.10.2020, 16:51
    Гость: так

    так вы правы, без маркировки лекарства перестанут приносить на пустом месте прибыль приближенным к трону.

  3. 24.10.2020, 16:38
    Гость: Сократ

    Структуры Усманова провернули эту аферу с маркировкой, чтобы на ней нажиться. Олигархи продолжают терзать страну.

  4. 24.10.2020, 15:19
    Гость: Да

    конечно. Маркировкой лучше всего заниматься во время эпидемий, создавая очереди в аптеках и дефицит лекарств. Без маркировки любое лекарство перестает лечить и приносить прибыль.

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