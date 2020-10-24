В России изменили правила продажи лекарств

14:33 24.10.2020

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам министра, в стране наблюдаются проблемы, связанные «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки, пишет РБК.

В регионах ранее сообщали о проблемах с продажей лекарств из-за системы маркировки. Так, в Пермском крае с октября начался ажиотажный спрос на противовирусные и антибактериальные препараты, заявила начальник управления по организации лекарственного обеспечения регионального Министерства здравоохранения Елена Струева. По словам владельца сети аптек «Планета здоровья» Александра Броварца, дефицит возникает из-за проблем с маркировкой лекарств, в результате чего в аптеках 750 позиций лежит мертвым грузом.