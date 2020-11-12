Медведев предложил внести COVID-вакцины в перечень жизненно важных лекарств

18:58 12.11.2020

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, пишет "Интерфакс".

Этот шаг, по мнению Медведева, позволит избежать завышения отпускных цен на вакцины.

"Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - сказал Медведев на совещании по вопросу о производстве и внедрении вакцин.

Кроме того, он предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Ранее Медведев сообщил, что вторая российская вакцина от коронавируса центра "Вектор" вероятнее всего станет доступна населению в 2021 году.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в отдельных регионах возник дефицит лекарств от коронавирусной инфекции. В связи с этим правительственный штаб начал принимать меры контроля за их обеспечением и меры по преодолению дефицита.