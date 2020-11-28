Медики Нижнего Тагила просят поддержать их протест против аутсорсинга

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила обратились с коллективным обращением к жителям региона, в котором попросили поддержать их протест против передачи автопарка на аутсорсинг, пишет Накануне.RU.

Врачи скорой отмечают, что водители автомобилей скорой помощи обучены - они знают, как добраться до нужного адреса даже в самых труднодоступных местностях. Более того, они могут работать даже без участия фельдшеров.

"Правительство Свердловской области решило продать наших водителей. Наши водители — это огромная ценность. Они опытны и обучены. Всегда готовы прийти на помощь. Если их продадут, повысится риск смертности населения" — заявили медики.

Врачи подчеркивают, что скорая - не такси.

Один из водителей скорой Михаил Смольников отметил, что никакой экономии от перевода на аутсорсинг не будет. Еще год назад свою точку зрения врачи доносили до властей.

"Министр сказал, что аутсорсинг — это ради экономии. Но я посчитал - экономии никакой. За три года у нас 300 млн руб. переплаты. Они говорят, что у нас нет денег на машины, но на эти 300 млн руб. мы можем позволить себе 80 новых автомобилей класса C - это высший класс автомобилей скорой помощи, полностью подготовленных к реанимации. Не понимаю, зачем нам отдавать частнику эти деньги?", — заявил водитель скорой помощи Михаил Смольников.

Ранее в Сети появился приказ, согласно которому в Нижнем Тагиле начинается массовое сокращение сотрудников скорой помощи. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин назвал данные действия "сознательным вредительством в условиях нарастающей коронавирусной угрозы". Стоит отметить, что в период пандемии запрещена какая-либо реорганизация медицинских структур.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что переход на аутсорсинг запланирован с 1 февраля 2021 года в Первоуральской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской службах скорой помощи. В ведомстве уверяют, что состав бригад останется прежним.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.11.2020, 23:49
    Гость: Вопрос только в одном

    Если доплатите, то приедем быстрее. Аутсорсинг это платная скорая.

  3. 28.11.2020, 23:30
    Гость: Макар

    / Не понимаю, зачем нам отдавать частнику эти деньги?", — заявил водитель скорой помощи Михаил Смольников.//
    Ха ха. Миша, потому, что тот участник чей-то родственник или приятель может губернатора, а может мэра или прокурора. Потому и отдают. Точнее не отдают, а себе забирают.

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