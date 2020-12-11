Врачи рассказали об опасности ношения масок зимой

Женщина в маске

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елена Белова рассказала, что на улице маску одевать стоит только в местах большого скопления людей. В остальных случаях использовать ее не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается.

Также без маски можно вполне обойтись в помещении, в котором человек находится один, отметила Белова.

«Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», - цитирует РИА Новости слова врача.

Отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду, Белова ответила, что «если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли». «При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», - рассказала Белова.

С Беловой согласен и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. «Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», - отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.12.2020, 15:45
    Гость: Carlos

    Правильно излагаете... За невосторженный образ мысли надо беспощадно карать, это серьёзное преступление, а н воровство бюджетных денег, являющейся милой шалостью хороших людей!

  3. 11.12.2020, 14:09
    Гость: Евгений В

    Человек без маски в РФ -опасный человек для органов власти, он уже всем своим видом показывает не доверие к власти РФ. Так можно и до майдана или экстремизма докатиться. Для дальнейшего воспитания чувства покорности населения таких надо штрафовать, бить дубинками, сажать, изолировать, штрафовать и продолжать воспитывать подчинение "правилам" всеми другими возможными способами.

  4. 11.12.2020, 13:59
    Гость: 1

    И откуда только столько профессоров вирусологов повылазило? Где ж вы раньше сидели?

  5. 11.12.2020, 13:57
    Гость: Главное перчатки одеть.

    При длительном ношении маски из-за отсутствия атмосферной и растительной грязи и бактерий во вдыхаемом воздухе организм постепенно теряет к ним имунитет. Кроме того, начинаешь вдыхать выдохнутый тобой же из легких далеко не чистый воздух оставшийся внутри маски. Дыхание через маску, хоть и незначительно, но все же затруднено, в ней не побегаешь.

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