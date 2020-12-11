Врачи рассказали об опасности ношения масок зимой

10:14 11.12.2020

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елена Белова рассказала, что на улице маску одевать стоит только в местах большого скопления людей. В остальных случаях использовать ее не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается.

Также без маски можно вполне обойтись в помещении, в котором человек находится один, отметила Белова.

«Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», - цитирует РИА Новости слова врача.

Отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду, Белова ответила, что «если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли». «При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», - рассказала Белова.

С Беловой согласен и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. «Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», - отметил он.