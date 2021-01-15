Мурашко опроверг заявления о возможности не носить маски после вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане все равно будут обязаны носить маски.

По его словам, вакцинация защищает только от тяжелого течения болезни, но не исключает полностью возможность ее распространения, сообщает ТАСС.

Напомним, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что не рекомендует носить маски людям, которые привились против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень антител. Гинцбург считает, что это позволит стимулировать и поддерживать иммунитет.

Накануне также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что прошедшию вакцинацию жители региона получат специальные бейджи, которые позволят им не носить маски.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - заявил Мурашко.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.01.2021, 00:08
    Гость: Макар

    Зачем нужна вакцинация...риторический вопрос. И никакая она не бессмысленная. Большие деньги делаются на вирусе.

  3. 15.01.2021, 23:42
    Гость: личный опыт

    Разъясняю всем. Пу не может носить маску только по одной причине: это опасно для здоровья! Поэтому его служба охраны не может этого допустить. Неужели неясно?

  4. 15.01.2021, 23:34
    Гость: Из новостей

    Вакцины от коронавируса могут быть опасны для людей, предупредила Норвегия. В стране 23 человека умерли вскоре после получения первой дозы вакцины.
    Пусть Путин прививается.
    С Собяшкой.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Флаги США и Кубы
Удар США по Кубе должен стать сигналом для России
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Москву для реализации поставили 10 млн уже использованных перчаток
Фото с сайта wikimedia.org
СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ
Фото с сайта pixabay.com
Школы всех регионов России вернутся к очному обучению
МИД РФ
Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу
Николя Саркози
В отношении Саркози началось расследование из-за получения денег из России
Фото с сайта wikimedia.org
Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2
Кудрин
Кудрин заявил, что третья волна коронавируса будет сильнее предыдущей
Фото с сайта twitter.com
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции