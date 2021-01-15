Мурашко опроверг заявления о возможности не носить маски после вакцинации

15:34 15.01.2021

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане все равно будут обязаны носить маски.

По его словам, вакцинация защищает только от тяжелого течения болезни, но не исключает полностью возможность ее распространения, сообщает ТАСС.

Напомним, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что не рекомендует носить маски людям, которые привились против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень антител. Гинцбург считает, что это позволит стимулировать и поддерживать иммунитет.

Накануне также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что прошедшию вакцинацию жители региона получат специальные бейджи, которые позволят им не носить маски.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - заявил Мурашко.