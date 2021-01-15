Мурашко опроверг заявления о возможности не носить маски после вакцинации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане все равно будут обязаны носить маски.
По его словам, вакцинация защищает только от тяжелого течения болезни, но не исключает полностью возможность ее распространения, сообщает ТАСС.
Напомним, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что не рекомендует носить маски людям, которые привились против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень антител. Гинцбург считает, что это позволит стимулировать и поддерживать иммунитет.
Накануне также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что прошедшию вакцинацию жители региона получат специальные бейджи, которые позволят им не носить маски.
«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - заявил Мурашко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мурашко, у тебя какая специальность? Вот там и сиди
Зачем нужна вакцинация...риторический вопрос. И никакая она не бессмысленная. Большие деньги делаются на вирусе.
Разъясняю всем. Пу не может носить маску только по одной причине: это опасно для здоровья! Поэтому его служба охраны не может этого допустить. Неужели неясно?
Вакцины от коронавируса могут быть опасны для людей, предупредила Норвегия. В стране 23 человека умерли вскоре после получения первой дозы вакцины.
Пусть Путин прививается.
С Собяшкой.
Сами они не носят...