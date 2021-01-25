Роспотребнадзор опубликовал изображение британского штамма коронавируса

Центр «Вектор» опубликовал фотографию британского штамма коронавируса, выделенного от пациента в декабре 2020 года.


Фото с сайта rospotrebnadzor.ru

Изображение было получено под микроскопом в рамках исследования свойств нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных, сообщается на сайте ведомства.


Электронная микрофотография. Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru

Напомним, о появлении нового британского штамма коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Сейчас данный штамм был выявлен у людей в 40 государствах, территориях и районах. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, в настоящее время данный штамм коронавируса не представляет угрозы для России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 21:30
    Гость: Анна

    Вообще, что это? Я вам такого полно наснимаю под обычным микроскопом с культур простых грибков и скажу, что это снято на сканирующем.Вирус так отснять нельзя даже на сканирующем микросопе. Ну, как же легко пудрить мозги наукообразием.

  2. 25.01.2021, 20:36
    Гость: XeX

    Это не "вирус" - так выглядит типичная экзосома клетки человека под трансмиссионным микроскопом. Клетки все время выпускают экзосомы в межклеточную среду. Это такие маленькие липидные пузырьки с белками на поверхности и часто генетическим материалом внутри. Они имеют разные функции - сигнальные, защитные и т.д. Клетки их все время производят и поглощают. От "вирусов" они в принципе не отличимы и центрифугованием их отделить невозможно, потому что они имеют тaкой же размер и плотность. Все фотографии т.н. вирусов, это на самом деле фотогрфии плохо очищенных экзосом. Есть много вирусологов, которые считают, что "вирусы человека" как отделные организмы вообще не существют, а это лишь экзосомы в их "воспалительной" форме. Поэтому внутри их все время находят куски РНК клеток человека. Собственно, поэтому тесты ПЦР "на ковид" - это полный абсурд. Они просто иногда реагирют на куски РНК самого человека находящиеся внутри его экзосом, но не доказывают наличие какого либо "вируса". Весь ковидный и вирусный лохотрон построен на обмане.

  3. 25.01.2021, 18:27
    Гость: Викторин

    Вирус невозможно "сфотографировать", его можно только нарисовать! У него нет массы и размера...

  4. 25.01.2021, 17:04
    Гость: это просто позор какой-то

    Приведенное фото призвано продемонстрировать некое научное достижение, но на самом деле демонстрирует лишь ужасающую отсталость российской микробиологии. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить качество полученного изображения с изображениями вируса от зарубежных исследователей, которыми изобилует Сеть. В наше время просто неприлично показывать об'ект масштаба 100 нм (0,1 мкм) в таком убогом разрешении. Интересно, Роснано со своими наноштуками работает на таких же микроскопах?

  5. 25.01.2021, 16:58
    Гость: Шило

    Ну, посмотрел фоточки! Ну и рожа, я вам скажу!
    Этот точно, не имеет сто друзей, а имеет всех подряд!!!
    Но наши отмахаются! Советское хозяйственное мыло, отпугивала вирусы, только своим видом!

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