Роспотребнадзор опубликовал изображение британского штамма коронавируса

14:26 25.01.2021

Центр «Вектор» опубликовал фотографию британского штамма коронавируса, выделенного от пациента в декабре 2020 года.



Фото с сайта rospotrebnadzor.ru

Изображение было получено под микроскопом в рамках исследования свойств нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных, сообщается на сайте ведомства.



Электронная микрофотография. Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru

Напомним, о появлении нового британского штамма коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Сейчас данный штамм был выявлен у людей в 40 государствах, территориях и районах. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, в настоящее время данный штамм коронавируса не представляет угрозы для России.