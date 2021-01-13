В России выздоровел единственный носитель британского штамма COVID

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет новых случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, а единственный его носитель уже здоров.

«На сегодня в РФ случай выявления "британского" штамма - пока единственный. (...) Дальнейшего распространения инфекции не произошло», - цитирует «Интерфакс» слова Горелова.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре в конце 2020 года знали о наличии в России человека, заразившегося «британским» штаммом коронавируса. Он прилетел до того, как Россия временно приостановила авиасообщение с этой страной.

Напомним также, ученые ранее отмечали, что не располагают данными о том, что новый штамм имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины. Так, Александр Горелов заявлял, что повышенная заразность нового штамма коронавируса официально еще не подтверждена.

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