ВОЗ и Билл Гейтс рассказали о новой пандемии из-за вируса Nipah

20:15 28.01.2021

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможности возникновения новой пандемии, которую может вызвать вирус Nipah (NiV).

Переносчиками данной инфекции являются все те же крыланы, летучие лисицы, сообщает «Газета.ru»

Впервые вспышка данного заболевания была выявлена в 1999 году. Зараженными оказались свиноводы, проживающие в долине реки Нипах. Инфекция к людям попадала после их контакта с больными свиньями, которые заразились в результате употребления свежих фиников (на плодах могли оставаться выделения летучих лисиц). При этом отмечается, что сами крыланы данным вирусом не болеют, а являются только его разносчиками. Заражения также происходили и у людей, употреблявших в пищу свежий пальмовый сок.

На сайте ВОЗ сообщается, что были зарегистрированы и случаи передачи данного вируса от человека человеку.

На текущий момент в мире с момента появления инфекции было зафиксировано 12 вспышек вируса Nipah. Отдельные случаи ежегодно фиксируются в Южной Азии. Последнее массовое заражение происходило в 2008 году в Бангладеш (смертность составила порядка 38%).

По оценкам ученых, в разных случаях смертность от вируса колеблется в пределах 40%-75%.

Инкубационный период Nipah составляет от 4 до 45 дней. Как и коронавирус, Nipah протекает в разных формах – от бессимптомной до смертельного энцефалита.

Первые симптомы напоминают грипп. Затем к ним добавляется сонливость, головокружение и измененное сознание. Иногда фиксируются случаи атипичной пневмонии и острой дыхательной недостаточности. В особо тяжелых случаях развивается энцефалит и конвульсии, которые через 2-3 дня приводят к коме.

Также отмечается, что примерно в 20% случаях люди пожизненно страдают от остаточных неврологических последствий (конвульсии, изменения личности). У некоторых энцефалит может развиться уже после выздоровления.

Лекарства и вакцины от данного вируса пока нет.

В ВОЗ считают, что обезопасить планету можно путем сокращения доступа летучих лисиц к финиковым пальмам и другим продуктам питания, а заболевших животных нужно как можно скорее отправлять на убой.

Также не рекомендуется употреблять свежесобранный финиковый сок, а фрукты - мыть и очищать от кожуры. Разумеется, следует соблюдать и другие банальные правила гигиены, например, тщательно мыть руки.

Стоит отметить, что по поводу вируса Nipah свое мнение уже высказал основатель Microsoft Билл Гейтс. По его словам, новая пандемия может обернуться для мира еще более страшными последствиями.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать», - сказал Гейтс.