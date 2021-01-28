-В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

10:35 28.01.2021

Врачи в Челябинске спасли беременную женщину, у которой был диагностирован коронавирус с полным поражением легких.

Как пишет РИА Новости, пациентка находилась на 27-й неделе беременности и ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, а шансы на успешный исход лечения невелики. Она была доставлена в больницу Челябинска из Магнитогорска на медецинском вертолете.

Медики боролись за жизнь пациентки в течение месяца. В результате действий врачей на свет появился здоровый мальчик, жизни его матери ничего не угрожает.

"Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает", — рассказала замглавврача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы № 2 (Челябинск) Екатерина Воропаева

Врачи отмечают, что этот случай стал особенным. На данный момент оба пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей.