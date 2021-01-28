В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

Врачи в Челябинске спасли беременную женщину, у которой был диагностирован коронавирус с полным поражением легких.

Как пишет РИА Новости, пациентка находилась на 27-й неделе беременности и ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, а шансы на успешный исход лечения невелики. Она была доставлена в больницу Челябинска из Магнитогорска на медецинском вертолете.

Медики боролись за жизнь пациентки в течение месяца. В результате действий врачей на свет появился здоровый мальчик, жизни его матери ничего не угрожает.

"Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает", — рассказала замглавврача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы № 2 (Челябинск) Екатерина Воропаева

Врачи отмечают, что этот случай стал особенным. На данный момент оба пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2021, 19:58
    Гость: гость

    прям готовый сценарий для мыльной оперы про героическую борьбу с короной гениальными врачами.

  2. 28.01.2021, 11:08
    Гость: Адские новости "Женщины и дети впереди!"

    -В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких
    -12 октября в ростовской горбольнице №20, переоборудованной под ковидный госпиталь, погибли 13 пациентов.
    Компенсация профессионализма однако!

  3. 28.01.2021, 10:55
    Гость: Голь, выдумка, хитрость

    А где можно посмотреть результат исследования в объективном формате "пораженные легкие" и "пораженные клетки" в частности на предмет наличия патологии вирусной этиологии?
    В наших краях газеты пишут, что у людей лекгие становятся черными, потом их выплевывают, выхаркивают, выкашливают и потом умирают от коронавируса.
    Хитрость поразила врачей уже давно.

Все комментарии (4)
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