В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких
Врачи в Челябинске спасли беременную женщину, у которой был диагностирован коронавирус с полным поражением легких.
Как пишет РИА Новости, пациентка находилась на 27-й неделе беременности и ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, а шансы на успешный исход лечения невелики. Она была доставлена в больницу Челябинска из Магнитогорска на медецинском вертолете.
Медики боролись за жизнь пациентки в течение месяца. В результате действий врачей на свет появился здоровый мальчик, жизни его матери ничего не угрожает.
"Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает", — рассказала замглавврача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы № 2 (Челябинск) Екатерина Воропаева
Врачи отмечают, что этот случай стал особенным. На данный момент оба пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей.
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прям готовый сценарий для мыльной оперы про героическую борьбу с короной гениальными врачами.
-В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких
-12 октября в ростовской горбольнице №20, переоборудованной под ковидный госпиталь, погибли 13 пациентов.
Компенсация профессионализма однако!
А где можно посмотреть результат исследования в объективном формате "пораженные легкие" и "пораженные клетки" в частности на предмет наличия патологии вирусной этиологии?
В наших краях газеты пишут, что у людей лекгие становятся черными, потом их выплевывают, выхаркивают, выкашливают и потом умирают от коронавируса.
Хитрость поразила врачей уже давно.