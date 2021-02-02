В России резко увеличилась доля подростков с ВИЧ

07:55 2.02.2021

Доля подростков среди несовершеннолетних с ВИЧ в России стремительно растет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главного внештатного детского специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгения Воронина.

По его словам, за пять лет количество подростков, заболевших ВИЧ может увеличится вдвое.

"Идет постоянное увеличение доли подростков среди детей с ВИЧ-инфекцией. Если 1,5-2 года назад подростки составляли всего 30% среди детей с ВИЧ, то сегодня их уже 50%, а через 3-4 года подростки составят более 70% детей с ВИЧ", - цитирует агентство слова Воронина.

Подобный рост он объяснил тем, что подростки - самая тяжелая группа по приверженности антиретровирусной терапии, что связано с "социальной, психологической, другими особенностями у подростков".

В свою очередь, отказ от терапии ведет к прогрессированию заболевания, развитию резистентности организма к лекарствам и сокращению продолжительности жизни.

Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус предложил ввести инъекционные пролонгированные препараты, которые могут помочь решить проблему приверженности лечению, в частности, наркоманов. По его словам, зараженный ВИЧ должен принимать 1460 таблеток в год, а пролонгированные препараты достаточно вводить 6-12 раз в год, и это может стать выходом для этой категории населения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова получила проработать данный вопрос, в том числе возможность производства таких препаратов в России.