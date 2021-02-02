В России резко увеличилась доля подростков с ВИЧ
Доля подростков среди несовершеннолетних с ВИЧ в России стремительно растет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главного внештатного детского специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгения Воронина.
По его словам, за пять лет количество подростков, заболевших ВИЧ может увеличится вдвое.
"Идет постоянное увеличение доли подростков среди детей с ВИЧ-инфекцией. Если 1,5-2 года назад подростки составляли всего 30% среди детей с ВИЧ, то сегодня их уже 50%, а через 3-4 года подростки составят более 70% детей с ВИЧ", - цитирует агентство слова Воронина.
Подобный рост он объяснил тем, что подростки - самая тяжелая группа по приверженности антиретровирусной терапии, что связано с "социальной, психологической, другими особенностями у подростков".
В свою очередь, отказ от терапии ведет к прогрессированию заболевания, развитию резистентности организма к лекарствам и сокращению продолжительности жизни.
Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус предложил ввести инъекционные пролонгированные препараты, которые могут помочь решить проблему приверженности лечению, в частности, наркоманов. По его словам, зараженный ВИЧ должен принимать 1460 таблеток в год, а пролонгированные препараты достаточно вводить 6-12 раз в год, и это может стать выходом для этой категории населения.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова получила проработать данный вопрос, в том числе возможность производства таких препаратов в России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
основы православной этики на обучение пользованию контрацептивами. В школах установите автоматы по продаже.
Пока с мнимой пандемией "боролись", всё остальное задвинули.
А какова причина?
Колются и порются что-ли?
Что скажет Попова и компания?
Вам ещё неозвучили ситуацию: с сердечно-сосудистыми заболеваниями,туберкулёзом,онкологией,.....(они никуда НЕ ДЕЛИСЬ).Поэтому вы правильно "поддерживаете".....
Пацаны должны обязательно носить резинотехническое изделие №2, а девки железные трусы. РосПотребПозор будет проводить рейды по проверке наличия данных защитных средств на подростках в общественных местах.