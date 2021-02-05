Клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» могут сократить в два раза

Представители Роспотребнадзора, сотрудники центра «Вектор» и испытуемые обсудили возможность сократить в два раза (с 6 до 3 месяцев) клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона».

Также участникам встречи разъяснили «конструктивные особенности вакцины, принципы формирования защитных антител», сообщает «Интерфакс».

Окончательное решение о сроках наблюдения должен принять регулятор.

«Проведение пострегистрационных клинических исследований в условиях получения рядом вакцинных препаратов разрешения на применение в РФ в рамках гражданского оборота создает сложную этическую и научную проблему продолжения контролируемых слепых рандомизированных исследований», - объяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» начались в ноябре. Ожидается, что результаты ее профилактической эффективности по итогам 1-2 фазы испытаний будут опубликованы в феврале 2021 года.

Ранее также сообщалось, что были завершены клинические исследования данной вакцины на добровольцах старше 60 лет. Иммунитет, по словам создаталей, будет сохраняться в течение года после прививки.

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