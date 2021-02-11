Виды анализов на коронавирус
Исследования направлены на подтверждение или исключение заболевания либо на выявление антител, указывающих на ранее перенесенную инфекцию и наличие иммунитета. Анализ на коронавирус сегодня бывает 4-х видов. Полноценные исследования в лаборатории обладают большей точностью, чем экспресс-тесты, поэтому в случае положительного экспресс-теста врач назначает лабораторный анализ для подтверждения диагноза. Необходимо учитывать, что результаты любого исследования актуальны только на момент взятия биоматериала. Отрицательный результат не гарантирует, что человек не заразится в будущем.
ПЦР-диагностика
Такие анализы назначают при наличии признаков респираторного заболевания, а также людям, которые контактировали с пациентом с подтвержденным коронавирусом. В качестве биоматериала для исследования используют мазок из ротоглотки и носа. В ходе анализа образца определяется наличие или отсутствие в нем вируса. Получение ложноотрицательного результата возможно в случае неправильного взятия биоматериала. Для подтверждения диагноза врач может назначить тест повторно через 7-10 дней после первого исследования. При выписке из стационара тест также проводят дважды с интервалом в 1-2 дня.
Анализы на наличие антител
Тест назначают, чтобы определить наличие иммунитета. Выявление антител дает возможность подтвердить перенесенное заболевание даже в том случае, если симптомы были выражены слабо или клинические проявления полностью отсутствовали. Также анализ позволяет определить текущую инфекцию. Различают экспресс-тесты и исследования, которые проводят в условиях лаборатории. Биоматериалом для анализа служит кровь из вены или капилляра.
Анализ на антигены
Антигены – это белки вируса. По ним иммунной системой человеческого организма и распознаются чужеродные агенты, которые представляют опасность для здоровья. Тест дает возможность подтвердить диагноз коронавирус. В качестве биоматериала для исследования используют мазок из носа. Отрицательный результат теста указывает на отсутствие коронавирусной инфекции.
Если требуется сдать анализы, обращайтесь в одно из медицинских учреждений сети СитиЛаб. Предусмотрена предварительная онлайн запись. Задать интересующие вас вопросы сотрудникам лаборатории вы можете по телефону.
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