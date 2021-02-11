Виды анализов на коронавирус

05:09 11.02.2021

Сегодня диагностика коронавируса активно совершенствуется, ученые работают над повышением ее эффективности. На рынке регулярно появляются новые тесты.

Исследования направлены на подтверждение или исключение заболевания либо на выявление антител, указывающих на ранее перенесенную инфекцию и наличие иммунитета. Анализ на коронавирус сегодня бывает 4-х видов. Полноценные исследования в лаборатории обладают большей точностью, чем экспресс-тесты, поэтому в случае положительного экспресс-теста врач назначает лабораторный анализ для подтверждения диагноза. Необходимо учитывать, что результаты любого исследования актуальны только на момент взятия биоматериала. Отрицательный результат не гарантирует, что человек не заразится в будущем.

ПЦР-диагностика

Такие анализы назначают при наличии признаков респираторного заболевания, а также людям, которые контактировали с пациентом с подтвержденным коронавирусом. В качестве биоматериала для исследования используют мазок из ротоглотки и носа. В ходе анализа образца определяется наличие или отсутствие в нем вируса. Получение ложноотрицательного результата возможно в случае неправильного взятия биоматериала. Для подтверждения диагноза врач может назначить тест повторно через 7-10 дней после первого исследования. При выписке из стационара тест также проводят дважды с интервалом в 1-2 дня.

Тест назначают, чтобы определить наличие иммунитета. Выявление антител дает возможность подтвердить перенесенное заболевание даже в том случае, если симптомы были выражены слабо или клинические проявления полностью отсутствовали. Также анализ позволяет определить текущую инфекцию. Различают экспресс-тесты и исследования, которые проводят в условиях лаборатории. Биоматериалом для анализа служит кровь из вены или капилляра.

Анализ на антигены

Антигены – это белки вируса. По ним иммунной системой человеческого организма и распознаются чужеродные агенты, которые представляют опасность для здоровья. Тест дает возможность подтвердить диагноз коронавирус. В качестве биоматериала для исследования используют мазок из носа. Отрицательный результат теста указывает на отсутствие коронавирусной инфекции.

Если требуется сдать анализы, обращайтесь в одно из медицинских учреждений сети СитиЛаб. Предусмотрена предварительная онлайн запись. Задать интересующие вас вопросы сотрудникам лаборатории вы можете по телефону.