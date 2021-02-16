Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил доставлять рецептурные лекарственные препараты "Почтой России". Как пишет газета "Известия", соответстсвующее предложение направлено в Госдуму.

В документе говорится, что закон о дистанционной продаже лекарств не является полным. Так, необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов льготным категориям населения. 

Как отмечает РБК, "Почта России" сообщала о своей готовности доставлять льготные рецептурные препараты еще в 2018 году. 

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с изданием поддержал идею дистанционной торговли рецептурными препаратами.

"Сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Неважно, кто именно будет доставлять — "Почта России" или другие сервисы", — в частности, заявил Петров.

Однако ряд экспертов относятся к подобной инициативе скептически. В частности они отмечают, что нельзя гарантировать эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой. 

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных. Ее могут осуществлять аптеки, которые обладают лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и имеют в своем составе не менее десяти аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 13:49
    Гость: ABCD

    Помню я эти бредовые идеи скрещивания почты с аптеками, ещё в 2017г ими бредили. Самые талантливые чиновники собирались покупать дроны по шесть миллионов рублей и ими развозить почту и лекарства.

  2. 16.02.2021, 13:45
    Гость: Н

    Не ведал, что шизофрения заразна.
    Кремль на пики, подчиненные лекарства псам под хвост на откуп почты, прославившейся своим воровством.

  3. 16.02.2021, 13:30
    Гость: 1

    Думаю вы и там в адресе использовали свои ШО и ЧО и уплО, вто посылка и не дошла! Привычка, она такая - вторая натура однако!)

  4. 16.02.2021, 12:41
    Гость: а чо почта

    намедни мою посылку из Подмосковья в Тверь та самая Почта России залудила в Севастополь, хоть на квитанции ясно написано ШО КУДА, и даже индекс.
    И из Севастополя её переслали не в Тверь, а мне на домашний адрес вернули...
    Буду разбираться, моей вины здесь нет, адрес указан верно, уплОчено 422 рубля.
    Что ж мне, получить её, заплатить за возврат и опять заплатить за пересылку. Мож теперь её в Магадан зашлют вместо Твери?

  5. 16.02.2021, 12:30
    Гость: это шо за дела

    "Сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно

    Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2021/02/16/apteki-i-lekarstva-v-rossii/885650-soyuz-patsientov-predlozhil-dostavlyat-retsept

    Как мы и думали, т.н. !пандЭмия! будет вечной?
    Почтой

Все комментарии (9)
Выбор читателей
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»
«Мутного происхождения дворцы на взморье в тучные годы не вызывали раздражения, но сейчас встает вопрос: почему одним война, а другим — мать родна»
© KM.RU, Алексей Белкин
Демографические итоги-2020: Россия вернулась в 90-е, из которых уже не выберется?
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году
Производители попросили повысить цены на колбасу и сосиски
Владимир Потанин
Состояние богатейшего россиянина побило исторический рекорд
Две трети жителей США высказались за создание третьей крупной партии
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
МВД установит новые требования к безопасности автомобиля
Фото с сайта twitter.com
Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. за клевету
Две трети «удаленщиков» пожаловались на ненормированный рабочий день