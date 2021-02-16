Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»

08:40 16.02.2021

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил доставлять рецептурные лекарственные препараты "Почтой России". Как пишет газета "Известия", соответстсвующее предложение направлено в Госдуму.

В документе говорится, что закон о дистанционной продаже лекарств не является полным. Так, необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов льготным категориям населения.

Как отмечает РБК, "Почта России" сообщала о своей готовности доставлять льготные рецептурные препараты еще в 2018 году.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с изданием поддержал идею дистанционной торговли рецептурными препаратами.

"Сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Неважно, кто именно будет доставлять — "Почта России" или другие сервисы", — в частности, заявил Петров.

Однако ряд экспертов относятся к подобной инициативе скептически. В частности они отмечают, что нельзя гарантировать эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных. Ее могут осуществлять аптеки, которые обладают лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и имеют в своем составе не менее десяти аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.