Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил доставлять рецептурные лекарственные препараты "Почтой России". Как пишет газета "Известия", соответстсвующее предложение направлено в Госдуму.
В документе говорится, что закон о дистанционной продаже лекарств не является полным. Так, необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов льготным категориям населения.
Как отмечает РБК, "Почта России" сообщала о своей готовности доставлять льготные рецептурные препараты еще в 2018 году.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с изданием поддержал идею дистанционной торговли рецептурными препаратами.
"Сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Неважно, кто именно будет доставлять — "Почта России" или другие сервисы", — в частности, заявил Петров.
Однако ряд экспертов относятся к подобной инициативе скептически. В частности они отмечают, что нельзя гарантировать эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой.
В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных. Ее могут осуществлять аптеки, которые обладают лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и имеют в своем составе не менее десяти аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помню я эти бредовые идеи скрещивания почты с аптеками, ещё в 2017г ими бредили. Самые талантливые чиновники собирались покупать дроны по шесть миллионов рублей и ими развозить почту и лекарства.
Не ведал, что шизофрения заразна.
Кремль на пики, подчиненные лекарства псам под хвост на откуп почты, прославившейся своим воровством.
Думаю вы и там в адресе использовали свои ШО и ЧО и уплО, вто посылка и не дошла! Привычка, она такая - вторая натура однако!)
намедни мою посылку из Подмосковья в Тверь та самая Почта России залудила в Севастополь, хоть на квитанции ясно написано ШО КУДА, и даже индекс.
И из Севастополя её переслали не в Тверь, а мне на домашний адрес вернули...
Буду разбираться, моей вины здесь нет, адрес указан верно, уплОчено 422 рубля.
Что ж мне, получить её, заплатить за возврат и опять заплатить за пересылку. Мож теперь её в Магадан зашлют вместо Твери?
"Сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2021/02/16/apteki-i-lekarstva-v-rossii/885650-soyuz-patsientov-predlozhil-dostavlyat-retsept
Как мы и думали, т.н. !пандЭмия! будет вечной?
Почтой