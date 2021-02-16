Глава ХМАО рассказала о принуждении жителей к COVID-вакцинации

Прививку от коронавируса поставили более 36 000 жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом губернатор региона Наталья Комарова рассказала, что некоторые люди жалуются на то, что работодатели заставляют их ставить вакцину под угрозой увольнения или лишения премии.

«Работники некоторых организаций жалуются на то, что их принуждают сделать прививки, отказаться практически нет возможности, поскольку требуют медотвод из больницы. Тем, кто отказывается вакцинироваться, грозят уволить или лишить премии. Люди спрашивают: имеет ли право на это работодатель?», - цитирует вопрос Комаровой «Интерфакс», который она задала на заседании оперативного штаба.

При этом руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева ответила, что вакцинация от коронавируса включена в национальный календарь профилактических прививок и «безусловно, эта история добровольная», но добавила, что «нацкалендарь предполагает вакцинацию, это необходимая вещь, думаю, что мы все-таки за то, чтобы люди были привиты».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 00:54
    Гость: Последняя редакция Статьи 21 Конституции РФ гласит:

    2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

  2. 16.02.2021, 21:42
    Гость: gvozd

    работодатели заставляют их ставить вакцину под угрозой увольнения
    -
    за это надо под суд отдавать - это прямое нарушение закона и даже декларации оон о запрете на принудтельную медицину.
    такие руководители не должны иметь доступа к управлению люьми - на выход с запретом занимать руководящие должности.

  3. 16.02.2021, 20:55
    Гость: Бриллиантовая рука

    Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать — отключим газ!

  5. 16.02.2021, 18:30
    Гость: Прививку от коронавируса поставили

    Ставят бутылки на стол.
    Прививку не "ставят", ее делают.
    Если совсем правильно - делают прививку вакциной.

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