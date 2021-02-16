Глава ХМАО рассказала о принуждении жителей к COVID-вакцинации

18:13 16.02.2021

Прививку от коронавируса поставили более 36 000 жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом губернатор региона Наталья Комарова рассказала, что некоторые люди жалуются на то, что работодатели заставляют их ставить вакцину под угрозой увольнения или лишения премии.

«Работники некоторых организаций жалуются на то, что их принуждают сделать прививки, отказаться практически нет возможности, поскольку требуют медотвод из больницы. Тем, кто отказывается вакцинироваться, грозят уволить или лишить премии. Люди спрашивают: имеет ли право на это работодатель?», - цитирует вопрос Комаровой «Интерфакс», который она задала на заседании оперативного штаба.

При этом руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева ответила, что вакцинация от коронавируса включена в национальный календарь профилактических прививок и «безусловно, эта история добровольная», но добавила, что «нацкалендарь предполагает вакцинацию, это необходимая вещь, думаю, что мы все-таки за то, чтобы люди были привиты».