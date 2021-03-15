Европейские страны приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca

Несколько стран Евросоюза приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной этого называются сообщения об образовании тромбов у привившихся.

В настоящее время вакцинацию приостановили Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Италия, сообщает ТАСС.

При этом в ВОЗ заявили, что в настоящее время информация изучается и оснований связывать образование тромбов с прививкой нет. 16 марта консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин должен рассмотреть вопросы, связанные с препаратом AstraZeneca.

Напомним, в начале марта появились сообщения о случаях смерти вакцинированных из-за тромбов в сосудах. По словам специалистов, клиническая картина у умерших была «очень необычной».

7 марта вакцинацию одной из партий остановила Австрия, а затем Литва, Латвия, Люксембург и Эстония. 11 марта Дания объявила о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca, а впоследствии аналогичное решение было принято в Болгарии, Ирландии, Индонезии, Исландии, Демократической Республики Конго, Норвегии, Нидерландах и Таиланде.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2021, 23:19
    Гость: www

    В Германии, это 7 пациентов на 1,6 мл. ею привитых, в России вообще ни кто ничего не знает, и наврятли следят. Разницу видим?

  2. 15.03.2021, 22:47
    Гость: gvozd

    кстати,
    интересно как это представлено внутри британии..
    буквально как "Фейк"!
    прямо так и пишут в циркулярах, мол вы может слыхали про Якобы побочные эффекты - это Фейкньюс!!! ДОКАЗАНО что астразенека "вакцины" самые "безопасные" в мире..
    такая вот типично Левацкая шизофрения.
    по всем предприятиям у них там теперь внедрены новые должности Говид-Коммиссаров, которые борются с "фейками" про "вакцины".
    их задача следить не появились ли Говид диссиденты и увольнять всех кто сопротивляется.
    люди Боятся слово сказать.

  3. 15.03.2021, 22:35
    Гость: для вв

    запад совершает одну ошибку-рассказывет о своих неудачах В отличие от России которая это скрывает Поэтому и выглядит Спутник лучше Астрозенеки что нигде не сообщается о побочных эффектах Вот и получается-передовая Россия и отсталый Запад который даже вакцину нормальную сделать не может

  4. 15.03.2021, 21:47
    Гость: Отглас перестройки

    Что-то беспокоюсь я за нашего Европейца. Как бы коварный тромб его не скосил.

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