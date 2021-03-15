Европейские страны приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca

20:27 15.03.2021

Несколько стран Евросоюза приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной этого называются сообщения об образовании тромбов у привившихся.

В настоящее время вакцинацию приостановили Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Италия, сообщает ТАСС.

При этом в ВОЗ заявили, что в настоящее время информация изучается и оснований связывать образование тромбов с прививкой нет. 16 марта консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин должен рассмотреть вопросы, связанные с препаратом AstraZeneca.

Напомним, в начале марта появились сообщения о случаях смерти вакцинированных из-за тромбов в сосудах. По словам специалистов, клиническая картина у умерших была «очень необычной».

7 марта вакцинацию одной из партий остановила Австрия, а затем Литва, Латвия, Люксембург и Эстония. 11 марта Дания объявила о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca, а впоследствии аналогичное решение было принято в Болгарии, Ирландии, Индонезии, Исландии, Демократической Республики Конго, Норвегии, Нидерландах и Таиланде.