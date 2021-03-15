Европейские страны приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca
Несколько стран Евросоюза приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной этого называются сообщения об образовании тромбов у привившихся.
В настоящее время вакцинацию приостановили Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Италия, сообщает ТАСС.
При этом в ВОЗ заявили, что в настоящее время информация изучается и оснований связывать образование тромбов с прививкой нет. 16 марта консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин должен рассмотреть вопросы, связанные с препаратом AstraZeneca.
Напомним, в начале марта появились сообщения о случаях смерти вакцинированных из-за тромбов в сосудах. По словам специалистов, клиническая картина у умерших была «очень необычной».
7 марта вакцинацию одной из партий остановила Австрия, а затем Литва, Латвия, Люксембург и Эстония. 11 марта Дания объявила о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca, а впоследствии аналогичное решение было принято в Болгарии, Ирландии, Индонезии, Исландии, Демократической Республики Конго, Норвегии, Нидерландах и Таиланде.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Германии, это 7 пациентов на 1,6 мл. ею привитых, в России вообще ни кто ничего не знает, и наврятли следят. Разницу видим?
кстати,
интересно как это представлено внутри британии..
буквально как "Фейк"!
прямо так и пишут в циркулярах, мол вы может слыхали про Якобы побочные эффекты - это Фейкньюс!!! ДОКАЗАНО что астразенека "вакцины" самые "безопасные" в мире..
такая вот типично Левацкая шизофрения.
по всем предприятиям у них там теперь внедрены новые должности Говид-Коммиссаров, которые борются с "фейками" про "вакцины".
их задача следить не появились ли Говид диссиденты и увольнять всех кто сопротивляется.
люди Боятся слово сказать.
запад совершает одну ошибку-рассказывет о своих неудачах В отличие от России которая это скрывает Поэтому и выглядит Спутник лучше Астрозенеки что нигде не сообщается о побочных эффектах Вот и получается-передовая Россия и отсталый Запад который даже вакцину нормальную сделать не может
Что-то беспокоюсь я за нашего Европейца. Как бы коварный тромб его не скосил.
Ну вот, украинцам снова повезло - им достанется.