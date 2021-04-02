В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Великобритании подтверждено 30 случаев возникновения тромбозов связанных с прививкой против коронавируса COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании.

Ранее сообщалось о выявлении 5 случаев тромбоза сосудов головного мозга после 11 млн прививок. Однако уже в минувший четверг было заявлено о 22 случаях тромбоза церебральных венозных синусов головного мозга и о 8 других случаях, связанных с тромбозами после введения AstraZeneca.

При этом, подобных побочных эффектов не наблюдалось после использования вакцины производства Pfizer/BioNTech.

Всего в Великобритании введено 18,1 млн доз AstraZeneca.

Напомним, что ряд стран временно приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах в виде тромбозов. На этом фоне производитель решил переименовать препарат. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.04.2021, 11:37
    Гость: Петр

    В Узбекистане с 1 апреля вакцинация началась. Вакцины 2: узбекско-китайская и эта вот Астра.

Выбор читателей
Сколько в реальности мы с вами платим поборов в виде налогов на доходы
«В России сложилась парадоксальная ситуация – бедные платят налогов гораздо больше, чем богатые»
Крестьянский обед в поле. 1871 год
Как в России победить бедность
Новые людоедские фантазии от Зе-команды
Избранное
Полезные свойства алоэ в косметологии
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
Натуральные способы облегчения боли в пояснице
Такая разная Ирина Рахманова
Цифровой иммунный паспорт: вакцинированные от СOVID-19 получат QR-код и будут привязаны к специальному приложению
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
Что такое система ESP — как она работает и какова ее роль
Молдова: все только начинается?
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»