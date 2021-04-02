В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

08:40 2.04.2021

В Великобритании подтверждено 30 случаев возникновения тромбозов связанных с прививкой против коронавируса COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании.

Ранее сообщалось о выявлении 5 случаев тромбоза сосудов головного мозга после 11 млн прививок. Однако уже в минувший четверг было заявлено о 22 случаях тромбоза церебральных венозных синусов головного мозга и о 8 других случаях, связанных с тромбозами после введения AstraZeneca.

При этом, подобных побочных эффектов не наблюдалось после использования вакцины производства Pfizer/BioNTech.

Всего в Великобритании введено 18,1 млн доз AstraZeneca.

Напомним, что ряд стран временно приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах в виде тромбозов. На этом фоне производитель решил переименовать препарат.