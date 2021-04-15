Можно ли удалять зубы во время беременности

12:28 15.04.2021

Беременность для каждой женщины - волшебный период.

Однако необходимость удаления зубов омрачает время вынашивания малыша. Разберемся с возможностью удаления зубов на разных этапах беременности, возможными рисками и осложнениями, а также вариантами их предотвращения.

Можно ли вырывать зубы во время беременности

Удаление зубов мудрости во время беременности

Третьи моляры сами по себе характеризуются хорошо разветвленной корневой системой, которая не просто уходит глубоко в десну, но и может затрагивать участки соседних зубов. Именно по этим причинам удаление зубов мудрости считается довольно сложной процедурой, требующей проведения рентгенографии, разреза десны и дальнейшего наложения швов. При этом очень велика вероятность развития осложнений, особенно при проведении операции на нижней челюсти.

Квалифицированные специалисты стараются всеми возможными способами избежать удаления зубов мудрости. Объясняется такая осторожность риском возникновения следующих осложнений:

резкий скачок температуры, лихорадка и жар;

судороги в нижних конечностях;

головные боли;

бесконтрольные приступы тошноты;

повышение чувствительности защитной оболочки зуба.

Кроме того, из-за удаления восьмерки могут сместиться соседние моляры, из-за чего произойдет перестроение костных тканей, приводящее к ноющей боли и сильной кровоточивости.

В экстренных случаях стоматологи рекомендуют удалять зуб мудрости во втором триместре.

Удаление зуба на первом триместре беременности

Начало беременности - самый сложный период для организма будущей мамы. Ведь начинается полная перестройка организма мамы и формирование органов будущего малыша. Женщина еще может не догадываться о своем интересном положении, а внутри ее будет идти активное развитие.

Так, уже на 7-14 неделе происходит закладка молочных зубов будущего ребенка. Первый триместр считается самым важным в формировании органов эмбриона. Поэтому удаление зубов в это время может происходить только по критическим показаниями и высокому риску осложнения. Например, удаление назначат в том случае, если между десной и корнем зуба образовался глубокий пародонтальный карман, наполненный гноем.

Но даже в этом случае опытный врач попытается стабилизировать состояние беременной и оттянуть удаление до второго триместра.

Удаление зуба беременным на втором триместре

Во второй половине беременности происходит минерализация молочных зубов. И единственным строительным материалом для малыша будет кальций мамы, который часто добывается в ущерб здоровью беременной. Даже если женщина принимает витамины, употребляет достаточное количество молочных продуктов, зубы все равно могут начать сыпаться. Причем некоторые из них рассыпаются до такой степени, что их приходится удалять.

Второй триместр считается оптимальным периодом для проведения операции по удалению зубов, но и в этом случае врач должен сделать все возможное, чтобы ни ребенок, ни мама не испытывали дискомфорт и беспокойство.

Удаление зуба на поздних сроках беременности

В этот период к удалению зубов нужно подходить с осторожностью. Но опасность заключается в том, что из-за неосторожных движений, стресса у мамы может повыситься тонус матки. Из-за этого возникает риск преждевременных родов. Все дело в том, что плацента становится тоньше и более уязвимой. Нагрузка на организм увеличивается, будущая мама сильнее устает, а также возможны проблемы с сердцем. Особенно опасно удаление зубов после 34 недели.

ВАЖНО! Рентгенографии лучше избежать в период с 12 по 34 недели.

Проведение операции

Операцию проводит стоматолог-хирург. Перед этим необходимо провести рентгеновское исследование. Но беременным желательно избегать рентгеновского облучения. Поэтому если клиническая картина известна, лучше начать лечение без рентгена, чтобы лишний раз не подвергать плод опасности.

Проведение экстракции не обойдется без применения анестетиков. Сейчас есть возможность использовать максимально щадящие средства, которые будут безопасными как для мамы, так и для ребенка.

После введения анестезии процесс удаления зуба стандартный: щипцами захватывается причинный элемент, резко выкручивается и извлекается аккуратно. После терапии врач даст рекомендации по дальнейшему уходу за полостью рта.

Главная задача хирурга - провести операцию безопасно и максимально комфортно, не доставляя дискомфорта маме и малышу.

Вероятные осложнения

В организме беременной женщины происходят сложные физиологические изменения, которые могут стать причиной осложнения после удаления зубов. Кроме того, во время ожидания ребенка у будущей матери снижается иммунитет.

Возможно развитие гингивита - воспаления десен, происходящее из-за изменения гормонального фона. Также вырастает риск развития пародонтита, это тоже воспаление десен, но уже в более серьезной форме. Пародонтит характеризуется рассасыванием костной ткани и образованием зубодесневых каналов. Именно в этих карманах развивается инфекция, которая впоследствии распространяется по всему организму.

Недавние исследование доказали, что воспаление десен может стать причиной преждевременных родов.

Как вырвать зуб при беременности с наименьшим риском, правила поведения в послеоперационный период

Чтобы уменьшить риск во время вырывания зубов, необходимо регулярно посещать стоматолога и обращаться к врачу сразу после появления даже малейшего дискомфорта или болевых ощущений.

Во избежание осложнений пациентке важно придерживаться следующих мер профилактики после удаления зуба:

принимать антибиотики только в крайних случаях, после назначения доктора (только специалист может оценить все риски приема антибиотиков и их возможную пользу);

в первые два дня нельзя травмировать сгусток крови, иначе сформируется сухая лунка, которая может воспалиться;

строго соблюдать правила гигиены полости рта (проводить очищающие манипуляции не реже двух раз в неделю);

придерживаться графика посещения доктора после удаления зуба (это поможет вовремя заметить осложнения и устранить их).

Заключение

Вынашивание ребенка - большая нагрузка на организм. Удаление зубов в этот период нежелательно. Поэтому все специалисты сходятся в едином мнении: к началу беременности нужно готовиться заранее. Подготовка включает в себя и устранение проблем с зубами.