В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»
Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», эффективность которой, по заявлениям производителя, составляет 79,4% (данные получены на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года - 15 апреля 2021 года).
«В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина "Спутник Лайт" имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ, к возбудителю SARS-CoV-2», - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В сообщении также отмечается, что «Спутник Лайт» хоть и представляет собой, по сути, аналог первого компонента вакцины «Спутник V», но при этом не является ее альтернативой.
«"Спутник V" формирует более стойкий иммунитет и может эффективно применяться у лиц старше 60 лет. "Спутник Лайт" может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Кроме того, в рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился», - говорится в сообщении Минздрава России.
Для справки: вакцина «Спутник Лайт» получена биотехнологическим путем. В ее состав входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гениально! Осталось подыскать вирус лайт для этой болтушки. Ну, к примеру, у кого сопля висит только из одной ноздри, а температура повышена только под правой мышкой, и то с 7 до 12, по чётным дням.
По всей видимости господа обнулянты нас и за людей не считают. Что-то мне подсказывает, что все эти "вакцины", как настоящее грузинское вино всех сортов, разливают из одной бочки.
Вся эта ковида (сезонный вирус гриппа) давно уже мутировал и скорее всего как и положено обычному гриппу активизируется осенью.
Но власть старательно поддерживает ковидную истерию. Хотя уже наверное никто в это давно не верит, даже среди них самих.
Года два назад читал, что биологическое оружие дошло до невиданных высот и возможностей. Можно уничтожать отдельные расы которые живут в анклавах среди других народов. Даже всех рыжих к примеру в какой нибудь горной деревне. Проблема только с избирательностью вируса, котрый может неожиданно мутировать, а вот вакцина, как часть бинарного биологического оружия идеальная- первый компонент поручают с вакциной. Второй компонент выбрасывают в атмосферу. Те, кто привит этой вакциной могут получить бесплодие, онкологию итд... Работа вакцины "Спутник V" как раз основана на проникновении белка вируса (а кто сможет разобраться что за вирус там был?) в клетки человека. Пусть даже это не биологическое оружие, но вполне вероятно какой нибудь эксперимент огромного масштаба, например подавление в народе воли и самосознания.
Реально это звучало как бред, отечественная вакцина появилась спустя две недели после её разработки! Власть, никогда раньше не озабочивалась жизнью простого народа, им было всегда плевать на нас, и тут на тебе! Бесплатное лекарство типа для нас.
только опубликовать дату ококнчания 3-й фазы клинического тестирования этой "вакцины".
После окончания которой, по правилам, ее можно регистрировать.
То есть, это никакая не "вакцина", а такая же эксперемнтальная генная терапия, как и все остальные. Будет вызывать автоиммунное заболевание - реакция иммунитета на белок, который будут синтезировать собственные клетки. Надо быть полным шизом, чтобы чем-то таким добровольно ширнутся в рамках бесплатного эксперимента на человеческих лабораторых крысах.
Как делается манипуляция.
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Двухходовка - это всё, что требуется.
"Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается", отметил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
1 ход: после продления майских праздников резко, как минимум в 1.5 раза уменьшилось количество тестов.
2 ход: в результате уменьшения количества тестов уменьшилось количество "обнаружений".
И прекрасный вывод: "...заболеваемость COVID-19 снижается".
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Однако всё можно сделать в один ход. Просто написать меньшую цифру, она ведь абсолютно манипулируема.
А если тесты вообще не делать, какая будет заболеваемость?
Правильно, 0.
Представьте себе, из более 300тыс. тестов 8 тыс. дают положительный результат, т.е менее 3%. А точность (достоверность) тестов - 30%.
Возникает вопрос: кто есть 8тыс. заболевших?
Это люди которые заболели и сами обратились к врачу, и их протестировали с положительным результатом?
Если так, то заболели все 300тыс, а у 8 тыс. выявили ковид.
Или делают тесты абстрактно, у всех записавшихся, в т.ч. и здоровых. И выявили 8тыс "больных" среди здоровых?
В любом случае - это обман и манипуляция, и не просто на подсчёте результата, а даже ещё до начала процедуры.