В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

16:57 6.05.2021

Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», эффективность которой, по заявлениям производителя, составляет 79,4% (данные получены на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года - 15 апреля 2021 года).

«В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина "Спутник Лайт" имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ, к возбудителю SARS-CoV-2», - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В сообщении также отмечается, что «Спутник Лайт» хоть и представляет собой, по сути, аналог первого компонента вакцины «Спутник V», но при этом не является ее альтернативой.

«"Спутник V" формирует более стойкий иммунитет и может эффективно применяться у лиц старше 60 лет. "Спутник Лайт" может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Кроме того, в рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился», - говорится в сообщении Минздрава России.

Для справки: вакцина «Спутник Лайт» получена биотехнологическим путем. В ее состав входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.