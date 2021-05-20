В Роспотребнадзоре антипрививочников обвинили в низких темпах вакцинации
Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации в России «оставляют желать лучшего» в том числе потому, что в стране есть и всегда были люди, выступающие против прививок.
«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. На вчерашнее число вакцинацию прошли 24 млн человек», - цитирует его слова «Интерфакс».
При этом Горелов отметил, что требует объяснения наблюдаемый парадокс. «С одной стороны, разнообразие вакцин, с другой - темпы вакцинации оставляют желать лучшего». Он связал это в том числе с антипрививочным движением, которое «существовало во все времена».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Раньше прокаженных свозили на острова, лепрозории и там лечили, закапывали.
Сейчас ковидобесы (не знаю ни одного вирусолога, понимающего реальность) поставали политиками, идеологами, иммунологами, вакцинаторами и другими борцами за благо всех.
Ковидобес, спаси себя и будет с тебя!
"Две беды, если вглядется пристальней, в России.
А в чем их суть?
Ну а как же - носители истины
И указанный ими путь".
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2021/05/20/virusnye-zabolevaniya-i-ikh-lechenie/888041-v-rospotrebnadzore-antiprivivochnikov
Где чумаковска вакцина, ась?
А виноваты какие-то анти прививочники!
Слова выбрали бы!
Не хотят люди вашим коктейлем травиться, ешьте сами!Тем более что ОН ничего не гарантирует.
Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник» против коронавирусной инфекции планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава, сообщает ТАСС.
НЕ ПРОВЕРЕНО, НЕ ИЗУЧЕНО.
В первую очередь надо прививать Правительство,депутатов,губернаторов.Вдруг они заболеют?
Мы как нибудь потом,по остаточному принципу.
//"отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь"
- КОМУ хотелось-бы?\\
Тем, кто эту историю организовал. Билл и Мелинда Гейтс, МВФ, МБ, Ротшильды, Греф, и ихнее кодло.
Демократии не было ни тогда, ни теперь. А болтали всегда.
Дело в доверии. Тогда власти доверяли. Сейчас - нет. И к тому есть многие очень веские доказательства. Кстати, российская власть - не самостоятельная. Пенсионный возраст повысили по требованию МВФ, короновирусом явно управляют люди типа Билла Гейтса и его жёнки. А российская власть сразу "берет под козырек". Как ей доверять свою жизнь?