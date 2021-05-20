В Роспотребнадзоре антипрививочников обвинили в низких темпах вакцинации

18:31 20.05.2021

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации в России «оставляют желать лучшего» в том числе потому, что в стране есть и всегда были люди, выступающие против прививок.

«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. На вчерашнее число вакцинацию прошли 24 млн человек», - цитирует его слова «Интерфакс».

При этом Горелов отметил, что требует объяснения наблюдаемый парадокс. «С одной стороны, разнообразие вакцин, с другой - темпы вакцинации оставляют желать лучшего». Он связал это в том числе с антипрививочным движением, которое «существовало во все времена».