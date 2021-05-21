В США подсчитали, сколько мир потратит на вакцины до 2025 года

Американская компания IQVIA Holdings Inc подсчитала, что до 2025 года общемировые расходы на вакцины от коронавируса достигнут отметики почти в 160 млрд долларов.

Такие огромные затраты в компании связалали с тем, что вакцины придется колоть постоянно, предположительно, каждые два года после первой волны вакцинации. К концу следующего года, по мнению исследователей, ввести себе вакцину должны 70% людей. Также в США заявили, что не исключают вероятности того, что новая вакцинация потребуется уже через 9-12 месяцев после первой волны.

Старший вице-президент IQVIA Мюррей Эйткен при этом отметил, что прогноз такого стремительного роста продаж вакцин не имеет себе равных.

Интересно, что без учета стоимости вакцин общие расходы на медицину до 2025 года, по прогнозам, на 68 млрд долларов будут ниже, чем было бы без коронавируса. То есть по факту ожидается существенное уменьшение расходов на здравоохранение под предлогом борьбы с коронавирусом, отмечает «Накануне.ru».

Так, в России рост смертности только наполовину вызван коронавирусом, и вторая половина, видимо, связана с труднодоступностью медпомощи. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что реальная доля коронавируса в общем росте смертности меньше трети. Остальное вызвано неадекватными мерами и «оптимизацией» здравоохранения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.05.2021, 18:38
    Гость: "Шито белыми нитками"!

    Так, американцы для того и затевали , так называемую, пандемию!
    Ради огромных прибылей, даже Билл Гейтс вложился в фармИндустрию по производству вакцин.
    Для обогащения на вакцинах создавался и смертельный вирус COVID-19, напичканный ВИЧ-шипами.
    "Мировое правительство" собирается уничтожить бОльшую часть человечества, запугать население смертельными вирусами, встроить чипы в роботизированных людей и ПРАВИТЬ ВЕЧНО !
    /
    А вы как думали? )))))

  2. 21.05.2021, 18:05
    Гость: gvozd

    общемировые расходы на вакцины
    -
    какие вакцины?
    это Генные Уколы что-ли?
    так это НЕ вакцины, даже по закону, не то что по медицинским стандартам.
    это Левацкий Фашизм который Навязывается Левацкими правительствами по всему миру.

  3. 21.05.2021, 16:07
    Гость: Сократ

    Именно труднодоступность медпомощи - один из главных провалов его 21-летнего правления. Об остальных провалах на самых разных фронтах дипломатично умолчим.

  4. 21.05.2021, 15:55
    Гость: 160 млрд долларов

    Хренассе! Два "мирового рынка кокаина, который оценивался в 88 млрд. долларов США".
    – А в какой сумме исчисляется всё наследство?
    – Миллион.
    – Дорогой доктор Мортимер... За такой куш любой может начать рискованную игру.
    – Дааа...

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