В США подсчитали, сколько мир потратит на вакцины до 2025 года

14:43 21.05.2021

Американская компания IQVIA Holdings Inc подсчитала, что до 2025 года общемировые расходы на вакцины от коронавируса достигнут отметики почти в 160 млрд долларов.

Такие огромные затраты в компании связалали с тем, что вакцины придется колоть постоянно, предположительно, каждые два года после первой волны вакцинации. К концу следующего года, по мнению исследователей, ввести себе вакцину должны 70% людей. Также в США заявили, что не исключают вероятности того, что новая вакцинация потребуется уже через 9-12 месяцев после первой волны.

Старший вице-президент IQVIA Мюррей Эйткен при этом отметил, что прогноз такого стремительного роста продаж вакцин не имеет себе равных.

Интересно, что без учета стоимости вакцин общие расходы на медицину до 2025 года, по прогнозам, на 68 млрд долларов будут ниже, чем было бы без коронавируса. То есть по факту ожидается существенное уменьшение расходов на здравоохранение под предлогом борьбы с коронавирусом, отмечает «Накануне.ru».

Так, в России рост смертности только наполовину вызван коронавирусом, и вторая половина, видимо, связана с труднодоступностью медпомощи. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что реальная доля коронавируса в общем росте смертности меньше трети. Остальное вызвано неадекватными мерами и «оптимизацией» здравоохранения.