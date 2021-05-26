Путин: обязательную вакцинацию вводить нельзя
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя. По его словам, это нецелесообразно. Президент считает, что граждане должны самостоятельно осознать необходимость сделать прививку.
«Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов. Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует», — приводит слова Путина «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
будут колоть всех.
По сути Темнейший выставил дураками ретивых вакцинаторов и ... ушел от ответственности
Полностью согласны с президентом! А то нашим бюрократам "заставь богу молиться,так они лоб расшибут в лепешку". Наконец светлая голова поставила на место чиновников.
Э, слыш там народ попросил говорят ну не можем мы с 55-60 на пенсию уходить, даёшь 65-70! Хотим дольше жить и больше работать. Ну ВВП и сказал, раз народ просит будет вам увеличение пенсионного возраста и подписал. Харэ базар, всё по понятиям в думе решили.
Это правильно, такая двухходовочка. Если обещать, но потом народ сам попросит как с пенсионной реформой то можно. Путин же не пойдёт против народа, только то что народ через депутатов просит.