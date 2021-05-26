Путин: обязательную вакцинацию вводить нельзя

21:03 26.05.2021

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя. По его словам, это нецелесообразно. Президент считает, что граждане должны самостоятельно осознать необходимость сделать прививку.

«Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов. Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует», — приводит слова Путина «Коммерсант».