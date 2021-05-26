Путин: обязательную вакцинацию вводить нельзя

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя. По его словам, это нецелесообразно. Президент считает, что граждане должны самостоятельно осознать необходимость сделать прививку.

«Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов. Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует», — приводит слова Путина «Коммерсант».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.05.2021, 01:06
    Гость: Чавес 10

    По сути Темнейший выставил дураками ретивых вакцинаторов и ... ушел от ответственности

  3. 27.05.2021, 01:03
    Гость: да

    Полностью согласны с президентом! А то нашим бюрократам "заставь богу молиться,так они лоб расшибут в лепешку". Наконец светлая голова поставила на место чиновников.

  4. 27.05.2021, 00:36
    Гость: Пацан

    Э, слыш там народ попросил говорят ну не можем мы с 55-60 на пенсию уходить, даёшь 65-70! Хотим дольше жить и больше работать. Ну ВВП и сказал, раз народ просит будет вам увеличение пенсионного возраста и подписал. Харэ базар, всё по понятиям в думе решили.

  5. 27.05.2021, 00:33
    Гость: Спорткомитет

    Это правильно, такая двухходовочка. Если обещать, но потом народ сам попросит как с пенсионной реформой то можно. Путин же не пойдёт против народа, только то что народ через депутатов просит.

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Странное «Каждому – свое» в России
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет
Основатель Nexta задержан в аэропорту Минска
Избранное
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Медийные образы Лукашенко и Тихановской
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?
«Дикая армия» Владимира Путина
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
«Никаких плюсов для родителей»: школы стремительно превращаются в комбинаты
«Бандит с розой». Жизнь и удивительные приключения «сербского Гришки Котовского»
Поляки продержали русского в рабстве 23 года
Новые людоедские фантазии от Зе-команды