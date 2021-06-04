В России планируют разрешить вакцинацию детей с 12 лет

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить использование вакцин от ковида для детей старше 12 лет, сообщает ТАСС.

«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование», - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Отметим, что с 15 июня вакцинировать подростков в возрасте 12-18 лет начнут во Франции, а в Румынии уже начали прививать подростков этой возрастной категории, с 7 июня ее примеру хотят последовать Германия и Польша.

При этом «Российская газета» сообщает, что страны вынуждены идти на хитрости, чтобы ускорить темпы вакцинации. В частности, в Южной Корее три крупнейшие сети кинотеатров предлагают скидки в 50-60% на билеты посетителям, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. А в американском Сент-Питерсберг (штат Флорида) организаторы панк-рок-шоу обещали привившимся билеты всего за 18 долларов (для невакцинированных людей цена составит 999,99 долларов).

Кроме того, в Нью-Йорке в некоторых прививочных пунктах за сделанную вакцину выдавали бесплатные недельные проездные на метро, а в Западной Вирджинии с 20 июня по 4 августа для вакцинированных разыграют пять сделанных на заказ охотничьих винтовок или пять таких же эксклюзивных дробовиков.  Среди других призов - полтора миллиона долларов за первое место и полмиллиона за второе, 2 пикапа, 5 пожизненных лицензий на охоту и рыбалку, а также сертификат на 25 поездок в парки штата по выходным.

Своеобразные поощрения за сделанную прививку предлагают и другие страны. Например, в Дубае местный Спортивный совет предоставил вакцинированным жителям бесплатные абонементы в некоторые фитнес-клубы, а в округе Мае Чаем (Таиланд) за прививку можно получить... корову, а австралийская авиакомпания Qantas разыграет среди своих пассажиров годовой абонемент на бесплатные полеты эконом-классом для семей из четырех человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 15:58
    Гость: gvozd

    мурашко откровенный агент Кагала,
    он продвигает принудительные генные уколы ДЕТЯМ!!
    Вешать за Это надо - как военных преступников.
    как минимум Гнать с госслужбы с Запретом занимать любые должности в госуправлении - это иностранный Агент и даже не скрывает этого.
    тем временем..
    на западе раскручивается Скандал вокруг Говида, а эрефейские сми заметим глухо молчат..
    выплыло что американский главнюк по Говиду некий фаучи, прямо сотрудничал с китайской лабораторией в вухане.
    лаборатория получала финансирование для милитаризации гриппа из сша - руководил Этим именно фаучи.
    из Обнародованных писем между китайскими разработчиками и фаучи следует, что фаучи занимался Крышеванием китайцев.
    конкретно речь идет об усилиях Сбить Волну информации о том что Говид был Разработан в лаборатории - вместо этого Навязывался Фейк что это Якобы вирус от летучих мышей.
    после публикации писем, фейсбук отозвал приказ о Цензуре всех публикации об Исскусственном происхождении Говида.
    до сих пор такие страницы Блокировались, а людей за это банили и запрещали доступ.
    речь идет уже Прямо о том что Говид это как минимум Утечка с Государственной лаборатории военных разработок.
    и вот тут выползает мурашко - из одной банды с фаучи, очевидно..

  2. 04.06.2021, 15:41
    Гость: такс

    Также планируют разрешить с 12 лет играть на бирже Придёте с работы а домик уже тю тю

  3. 04.06.2021, 14:48
    Гость: Добрый селянин

    Мурашке надо пойти дальше, как Гейтсу в Индии: нужно колоть беременных, чтобы или выкидыши, или паралитики, или без мозгов рождались. Всё. Хана людям. Может все эти мурашки во всех странах инопланетяне, чтоб так людей ненавидеть?!

  4. 04.06.2021, 14:40
    Гость: В ближайшее время они начнут тестирование

    Первые под раздачу попадут детдомовские дети. Их защитить некому. Фашисты!!

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