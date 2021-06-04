В России планируют разрешить вакцинацию детей с 12 лет

13:51 4.06.2021

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить использование вакцин от ковида для детей старше 12 лет, сообщает ТАСС.

«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование», - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Отметим, что с 15 июня вакцинировать подростков в возрасте 12-18 лет начнут во Франции, а в Румынии уже начали прививать подростков этой возрастной категории, с 7 июня ее примеру хотят последовать Германия и Польша.

При этом «Российская газета» сообщает, что страны вынуждены идти на хитрости, чтобы ускорить темпы вакцинации. В частности, в Южной Корее три крупнейшие сети кинотеатров предлагают скидки в 50-60% на билеты посетителям, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. А в американском Сент-Питерсберг (штат Флорида) организаторы панк-рок-шоу обещали привившимся билеты всего за 18 долларов (для невакцинированных людей цена составит 999,99 долларов).

Кроме того, в Нью-Йорке в некоторых прививочных пунктах за сделанную вакцину выдавали бесплатные недельные проездные на метро, а в Западной Вирджинии с 20 июня по 4 августа для вакцинированных разыграют пять сделанных на заказ охотничьих винтовок или пять таких же эксклюзивных дробовиков. Среди других призов - полтора миллиона долларов за первое место и полмиллиона за второе, 2 пикапа, 5 пожизненных лицензий на охоту и рыбалку, а также сертификат на 25 поездок в парки штата по выходным.

Своеобразные поощрения за сделанную прививку предлагают и другие страны. Например, в Дубае местный Спортивный совет предоставил вакцинированным жителям бесплатные абонементы в некоторые фитнес-клубы, а в округе Мае Чаем (Таиланд) за прививку можно получить... корову, а австралийская авиакомпания Qantas разыграет среди своих пассажиров годовой абонемент на бесплатные полеты эконом-классом для семей из четырех человек.