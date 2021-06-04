В России планируют разрешить вакцинацию детей с 12 лет
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить использование вакцин от ковида для детей старше 12 лет, сообщает ТАСС.
«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование», - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Отметим, что с 15 июня вакцинировать подростков в возрасте 12-18 лет начнут во Франции, а в Румынии уже начали прививать подростков этой возрастной категории, с 7 июня ее примеру хотят последовать Германия и Польша.
При этом «Российская газета» сообщает, что страны вынуждены идти на хитрости, чтобы ускорить темпы вакцинации. В частности, в Южной Корее три крупнейшие сети кинотеатров предлагают скидки в 50-60% на билеты посетителям, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. А в американском Сент-Питерсберг (штат Флорида) организаторы панк-рок-шоу обещали привившимся билеты всего за 18 долларов (для невакцинированных людей цена составит 999,99 долларов).
Кроме того, в Нью-Йорке в некоторых прививочных пунктах за сделанную вакцину выдавали бесплатные недельные проездные на метро, а в Западной Вирджинии с 20 июня по 4 августа для вакцинированных разыграют пять сделанных на заказ охотничьих винтовок или пять таких же эксклюзивных дробовиков. Среди других призов - полтора миллиона долларов за первое место и полмиллиона за второе, 2 пикапа, 5 пожизненных лицензий на охоту и рыбалку, а также сертификат на 25 поездок в парки штата по выходным.
Своеобразные поощрения за сделанную прививку предлагают и другие страны. Например, в Дубае местный Спортивный совет предоставил вакцинированным жителям бесплатные абонементы в некоторые фитнес-клубы, а в округе Мае Чаем (Таиланд) за прививку можно получить... корову, а австралийская авиакомпания Qantas разыграет среди своих пассажиров годовой абонемент на бесплатные полеты эконом-классом для семей из четырех человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мурашко откровенный агент Кагала,
он продвигает принудительные генные уколы ДЕТЯМ!!
Вешать за Это надо - как военных преступников.
как минимум Гнать с госслужбы с Запретом занимать любые должности в госуправлении - это иностранный Агент и даже не скрывает этого.
тем временем..
на западе раскручивается Скандал вокруг Говида, а эрефейские сми заметим глухо молчат..
выплыло что американский главнюк по Говиду некий фаучи, прямо сотрудничал с китайской лабораторией в вухане.
лаборатория получала финансирование для милитаризации гриппа из сша - руководил Этим именно фаучи.
из Обнародованных писем между китайскими разработчиками и фаучи следует, что фаучи занимался Крышеванием китайцев.
конкретно речь идет об усилиях Сбить Волну информации о том что Говид был Разработан в лаборатории - вместо этого Навязывался Фейк что это Якобы вирус от летучих мышей.
после публикации писем, фейсбук отозвал приказ о Цензуре всех публикации об Исскусственном происхождении Говида.
до сих пор такие страницы Блокировались, а людей за это банили и запрещали доступ.
речь идет уже Прямо о том что Говид это как минимум Утечка с Государственной лаборатории военных разработок.
и вот тут выползает мурашко - из одной банды с фаучи, очевидно..
Также планируют разрешить с 12 лет играть на бирже Придёте с работы а домик уже тю тю
Мурашке надо пойти дальше, как Гейтсу в Индии: нужно колоть беременных, чтобы или выкидыши, или паралитики, или без мозгов рождались. Всё. Хана людям. Может все эти мурашки во всех странах инопланетяне, чтоб так людей ненавидеть?!
Первые под раздачу попадут детдомовские дети. Их защитить некому. Фашисты!!
Какая щедрость! Очень кому то надо всех изуродовать. Давно войны не было.