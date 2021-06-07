Как выбрать ребенку недорогой матрас

14:40 7.06.2021

От качества матраса зависит качество сна, это знают все.

Дешевые матрасы для детей — рациональный выбор прагматичных родителей. Ребенок растет быстро, также быстро изменяются требования к постели. Недорогая модель избавит от лишних затрат.

Наша редакция совместно с одним из крупнейших в России гипермаркетов товаров для сна «Матрас.ру» подготовила несколько советов, которые помогут сэкономить не во вред качеству. Также в статье мы опубликуем подборку популярных товаров.

Начнем с рекомендаций от директора отдела продаж интернет-магазина «Матрас.ру» — Евгения Тарасова.

Для экономии выбирайте тонкий вариант — минимальная высота для детей от 0 до 3 лет — 6 см, от 3 лет — 8 см. Чем меньше натуральных наполнителей, тем дешевле изделие. Стандартные изделия классических размеров и форм стоят дешевле нестандартных. У малоизвестных фабрик можно найти модели, похожие по составу на те, что выпускают популярные производители, но дешевле. По акции в каталоге интернет-магазинов встречаются варианты премиального качества с хорошей скидкой.

Модели матрасов для детей до 3 лет

Новорожденным и малышам до 3 лет возьмите жесткое беспружинное изделие.

Популярные наполнители для младенцев:

бикокос. Смесовый материал состоит из волокон натуральной кокосовой койры и холлофайбера;

струтто и холлофайбер. Материалы из упругого полиэфирного волокна;

плотный пенополиуретан. Искусственный пористый материал;

кокосовая койра. Прочный натуральный наполнитель из волокон кокоса.

Вышеперечисленные материалы безопасны для новорожденных, не вызывают аллергию, хорошо пропускают воздух, устойчивы к деформации.

Недорогие матрасы для малышей:

Dreamline — Baby Dream 6 высотой 6 см из кокосового волокна. Собирают без использования клея. Чехол из бязи. Цена стандартного размера 60х120 см — от 2 900 ₽. Lonax — Baby Strutto-Cocos со средней и жесткой сторонами из струттофайбера, кокосовой койры. Благодаря такому сочетанию изделие получилось высоким — 10 см, но недорогим. Стоимость — от 3 300 ₽ за вариант 60х120 см. Beautyson — Baby Sandwich Hard — модель высотой 9 см подороже предыдущих за счет двух слоев кокосовой койры и прослойки из ортопедической пены Airfoam. Приобрести спальное место размером 60х120 см можно от 6 500 ₽.

Совет. Чтобы продлить срок службы матраса, советуем выбрать непромокаемый защитный наматрасник. Он поможет уберечь кровать от влаги и пятен.

Матрасы для детей от 3 до 7 лет

Дошкольнику можно выбрать жесткую или умеренно-жесткую модель. Наполнители те же, что и для младенцев, но для смягчения поверхности к твердым прослойкам производители могут добавить слои пен — меморикса, искусственного и натурального латекса.

Недорогие матрасы в кроватку ребенку:

Materlux — Piccolo с наполнителем из пены Natural Form. Купить беспружинную модель в 8 см с чехлом из хлопкового жаккарда можно от 5 400 ₽ за 60х140 см.

Dimax — «Дрёмушка» из кокосовой койры с добавлением слоя меморикса. В высоту изделие получилось 9 см. Покрытие выполнено из поликоттона. Вариант стандартного размера 60х140 см обойдется минимум 5 300 ₽.

«Ортомакс» — Baby Fusion — изделие без пружин. Жесткая сторона из кокоса, умеренно-жесткая — из бикокоса. В центре — монолит из пенополиуретана. Высота — 9 см. Цена — от 9 300 ₽ за 60х140 см.

Совет. Дошкольнику подойдет беспружинное и пружинное спальное место. Во втором случае советуем выбирать модели на независимом пружинном блоке, например, TFK. Это ортопедическая конструкция, которая равномерно поддерживает тело, и позвоночник выпрямляется.

Бюджетные матрасы для подростков

Детям на 9-10 году и старше подбирайте жесткие/умеренно-жесткие или варианты средней жесткости. По наполнителям и конструкции они совпадают с изделиями для дошкольников.

Хороший недорогой матрас 80х190 для подростка можно выбрать из следующих вариантов:

Benartti — Baby Orto Kombi TFK на независимом блоке пружин TFK с двумя разными по ощущению сторонами: средней и жесткой. Наполнитель одной стороны — искусственный латекс, второй — кокосовая койра. Чехол из жаккарда. Цена — от 11 200 ₽. Lonax— Baby ППУ 14 Cocos на основе ППУ высокой плотности с тонкой прослойкой койры. Верх — жесткий, низ — средней жесткости. Чехол из поликоттона. Высота — 15 см. Цена — от 7 500 ₽. Dreamline — Baby Sleep Dream TFK на независимых пружинах, кокосе и искусственном латексе. Высота — 14 см. Купить двусторонний предмет с чехлом из стеганой бязи можно от 7 800 ₽.

Все модели из подборки подходят по параметрам для своей возрастной категории. Мы старались выбрать товары с оптимальным соотношением цена/качества с упором на доступность. Если вы хотите посмотреть спальные поверхности других производителей, советуем обратить внимание на бренд Organic Baby, «Доктор Бобырь» и др.