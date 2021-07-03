Уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Минздрав назвал неизвестным

11:33 3.07.2021

Во временных методических рекомендациях Минздрава указано, что уровень защиты вакцинации от заражения коронавирусом до сих пор остается неизвестным.

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям», - цитирует РБК документ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также ранее отмечала, что все вакцины в первую очередь защищают от тяжелого течения заболевания.

«Нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать. Но очень многие, в первую очередь вакцина против гриппа, не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний», - говорила она. При этом она рекомендовала «осознанно подходить» к нынешним вакцинам и беречься, не рассчитывая, что после прививки никогда не заболеешь.