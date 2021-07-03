Уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Минздрав назвал неизвестным

Вакцинация

Во временных методических рекомендациях Минздрава указано, что уровень защиты вакцинации от заражения коронавирусом до сих пор остается неизвестным.

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям», - цитирует РБК документ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также ранее отмечала, что все вакцины в первую очередь защищают от тяжелого течения заболевания.

«Нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать. Но очень многие, в первую очередь вакцина против гриппа, не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний», - говорила она. При этом она рекомендовала «осознанно подходить» к нынешним вакцинам и беречься, не рассчитывая, что после прививки никогда не заболеешь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.07.2021, 21:05
    Гость: Ой, достали уже со слюнями

    И кашлем . Будто каждый второй на улице и везне кашляет.
    Тем более что уже были сообщения, да это и так ясно что заболевание вирусное и передаецца по воздуху. Малюсенькие вирусы летают, а не капли.
    От вирусов маска нн защищает

  4. 03.07.2021, 20:59
    Гость: Красный

    Создали вакцину, но не знают, насколько она защищает. Думаю, что если бы подобные слова прозвучали из уст медиков в годы правления И.В.Сталина, то разговор был бы коротким, - все уехали бы в ГУЛАГ для более досконального изучения этого непонятного им вопроса. У И.В.Сталина проверки были очень простые, - на собственном опыте разработчика. Разработчика бронеавтомобиля посадили в него и расстреляли машину из стрелкового оружия в упор. Сделал хорошо, поэтому выжил. Вот это правильные подходы. Поэтому при И.В.Сталине народные деньги впустую не тратились.

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