ВОЗ констатировала снижение числа плановых вакцинаций детей
ВОЗ отметил существенное снижение плановой вакцинации детей, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний, пишет "Интерфакс".
Как говорится в сообщении ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), пандемия COVID-19 привела к "серьезному снижению уровня вакцинации детей". Почти 23 миллиона детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию.
Кроме того, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой", то есть тех, кто не прошел ни одну вакцинацию. Количество таких детей выросло за 2020 год с 13,6 млн до 17,1 млн.
Так, в Индии, Нигерии и еще 8 странах мира не привитыми совсем или не полностью вакцинированными от дифтерии, столбняка и коклюша остались в прошлом году 22,7 млн детей. Вспышки кори были зарегистрированы в Афганистане, Мали, Сомали и Йемене.
По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.
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СИНГАПУР, 27 июня. /ТАСС/. Сингапурские медики призвали приостановить вакцинацию против коронавируса несовершеннолетних мужского пола после информации о смерти в США 13-летнего подростка, которому была сделана прививка. Как пишет в воскресенье газета The Straits Times, соответствующее письмо педиатров и кардиологов было направлено в адрес местного экспертного комитета по вакцинации населения.
"Нам следует временно остановить вакцинацию 200 тыс. подростков мужского пола до тех пор, пока американские и международные профильные организации не установят все детали случившегося", - отметил из авторов обращения кардиолог Кхо Кван По. "Данный шаг крайне необходим, поскольку программа вакцинации детей и подростков в Сингапуре одна из самых "агрессивных" в мире", - добавил эксперт. Кроме того, ученый признал, что "многие родители высказывают опасения о влиянии вакцин, созданных на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), на сердечно-сосудистую систему, особенно среди молодых мужчин".
В Сингапуре было зафиксировано шесть случаев миокардита после получения двух доз вакцин, при этом возраст четверых не превышал 30 лет. Вместе с тем все пациенты уже были выписаны из больниц.
Местные власти с 11 июня разрешили делать вакцину Pfizer-BioNTech детям от 12 лет.
Прав был Трамп,,не давать денег на эту мошщенничсекую организацию имени Блин Гетца.