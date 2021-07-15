ВОЗ констатировала снижение числа плановых вакцинаций детей

10:40 15.07.2021

ВОЗ отметил существенное снижение плановой вакцинации детей, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний, пишет "Интерфакс".

Как говорится в сообщении ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), пандемия COVID-19 привела к "серьезному снижению уровня вакцинации детей". Почти 23 миллиона детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию.

Кроме того, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой", то есть тех, кто не прошел ни одну вакцинацию. Количество таких детей выросло за 2020 год с 13,6 млн до 17,1 млн.

Так, в Индии, Нигерии и еще 8 странах мира не привитыми совсем или не полностью вакцинированными от дифтерии, столбняка и коклюша остались в прошлом году 22,7 млн детей. Вспышки кори были зарегистрированы в Афганистане, Мали, Сомали и Йемене.

По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.