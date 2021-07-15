ВОЗ констатировала снижение числа плановых вакцинаций детей

ВОЗ отметил существенное снижение плановой вакцинации детей, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний, пишет "Интерфакс".

Как говорится в сообщении ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), пандемия COVID-19 привела к "серьезному снижению уровня вакцинации детей". Почти 23 миллиона детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию. 

Кроме того, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой", то есть тех, кто не прошел ни одну вакцинацию. Количество таких детей выросло за 2020 год с 13,6 млн до 17,1 млн. 

Так, в Индии, Нигерии и еще 8 странах мира не привитыми совсем или не полностью вакцинированными от дифтерии, столбняка и коклюша остались в прошлом году 22,7 млн детей. Вспышки кори были зарегистрированы в Афганистане, Мали, Сомали и Йемене.

По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 15:26
    Гость: при чем ваше коронабесие до кори, возовские аспиды?

    СИНГАПУР, 27 июня. /ТАСС/. Сингапурские медики призвали приостановить вакцинацию против коронавируса несовершеннолетних мужского пола после информации о смерти в США 13-летнего подростка, которому была сделана прививка. Как пишет в воскресенье газета The Straits Times, соответствующее письмо педиатров и кардиологов было направлено в адрес местного экспертного комитета по вакцинации населения.

    "Нам следует временно остановить вакцинацию 200 тыс. подростков мужского пола до тех пор, пока американские и международные профильные организации не установят все детали случившегося", - отметил из авторов обращения кардиолог Кхо Кван По. "Данный шаг крайне необходим, поскольку программа вакцинации детей и подростков в Сингапуре одна из самых "агрессивных" в мире", - добавил эксперт. Кроме того, ученый признал, что "многие родители высказывают опасения о влиянии вакцин, созданных на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), на сердечно-сосудистую систему, особенно среди молодых мужчин".

    В Сингапуре было зафиксировано шесть случаев миокардита после получения двух доз вакцин, при этом возраст четверых не превышал 30 лет. Вместе с тем все пациенты уже были выписаны из больниц.

    Местные власти с 11 июня разрешили делать вакцину Pfizer-BioNTech детям от 12 лет.

    Прав был Трамп,,не давать денег на эту мошщенничсекую организацию имени Блин Гетца.

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