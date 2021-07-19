В России начались клинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса

21:00 19.07.2021

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о получении разрешения Министерства здравоохранения РФ на проведение первой и второй фазы клинических исследований субъединичной рекомбинантной вакцины от SARS-CoV-2.

Доклинические исследования вакцинного препарата были завершены в июне текущего года.

Как сообщается на сайте агентства, клинические исследования начнутся с 19 июля 2021 года. В них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она была создана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.