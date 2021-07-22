В России появился тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило о регистрации экспресс-тест-системы, позволяющей оперативно выявлять новые штаммы коронавируса - «дельта», «альфа», «бета» и «гамма».

«Ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции», - сообщает пресс-служба ФМБА.

Также сообщается, что тест-система уже внедрена в производство и готова к серийному производству.

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