Почему повышено давление? Как лечить гипертонию современными методами?

16:48 23.07.2021

Повышенное давление характеризует такое состояние, как артериальная гипертензия.

Этот диагноз врачи выставляют, когда «верхнее» (систолическое) давление выше 140 мм рт.ст. и/или «нижнее» (диастолическое) выше 90 мм рт.ст. Распространенность артериальной гипертонии особенно высока в возрасте 40+, однако в последнее время растет количество молодых людей, сталкивающихся с данной проблемой. Каковы причины повышения артериального давления, и что делать, чтобы обезопасить себя от сосудистых катастроф. Об этом поговорим с позиций современной кардиологии.

С повышением артериального давления сталкивается каждый третий взрослый человек, причем несколько больше рискуют мужчины. Вероятно, это связано с тем, что эстрогены в женском организме защищают сердце и сосуды. Но после наступления менопаузы женщины тоже становятся уязвимыми.

Как определить повышенное давление?

Коварство повышенного артериального давления в том, что длительное время заболевание протекает практически без каких-либо признаков. Если же имеются проявления, то, как правило, они неспецифичны. Так, на фоне подъема давления человека могут беспокоить следующие жалобы:

головная боль;

головокружение;

сердцебиение;

мелькание «мушек» перед глазами;

шум в ушах;

общая слабость;

снижение работоспособности и т.д.

Субъективные признаки не могут быть основанием для постановки диагноза гипертонии. Всем пациентам - как с наличием жалоб, так и с их отсутствием – проводится скрининговое измерение артериального давления. При этом важно учитывать основные правила, которые позволят получить истинные значения уровня давления в артериях:

измерения проводят дважды с интервалом в 1-2 минуты, и высчитывают среднее значение 2 последних измерений;

перед измерением следует отдохнуть в течение 10-15 минут;

воздух из манжеты выпускают медленно (около 2 мм рт.ст. в секунду), чтобы не форсировать ток крови;

регистрируют второй и пятый тон Короткова.

В современных электронных тонометрах система измерений стандартизирована. От пациента требуется только отдохнуть перед началом работы с прибором, не следует также переедать. Измерения выполняют 2 раза.

В идеале измерять давление в на 2 руках, т.к. это позволит заподозрить сосудистую патологию. Так, если разница на правой и левой руке составляет 15 мм рт.ст. и более, то требуется дополнительное обследование для исключения атеросклеротического поражения сосудов.

В некоторых случаях имеет место гипертензия «белого халата», когда давление повышается только при нахождении в медицинском учреждении. Это еще не заболевание, однако может служить фоном для последующей разбалансировки в работе сосудов. Чтобы исключить гипертонию «белого халата», может проводиться суточное мониторирование артериального давления. Пациентку на 24 часа прикрепляю специальный датчик на тело, который с определенной периодичностью выполняет замеры и сохраняет показатели в памяти устройства.

Подтвердить диагноз гипертонии – это только половина дела. В программу диагностики пациентов с артериальной гипертензией включают дополнительные обследования, которые позволяют определить наличие или отсутствие поражения органов-мишеней и исключить потенциальные причины вторичного повышения давления. Так, обычно скрининговая программа включает в себя следующие методы:

общеклинические анализы крови и мочи;

биохимическое исследование крови;

липидограмма с определением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина;

определение уровня натрия и калия в сыворотке крови;

гормональное обследование;

электрокардиография;

ультразвуковое сканирование сердца с допплерографией;

ультразвуковое сканирование почек с допплерографией;

дуплексное ультразвуковое сканирование плечеголовных артерий для исключения атеросклеротических бляшек;

осмотр глазного дна и т.д.

Программа может быть расширена с учетом индивидуальных особенностей клинического случая и предварительного диагноза.

Почему повышено давление?

Принято выделять 2 варианта артериальной гипертонии – первичная, на долю которой приходится около 90% всех случаев хронического подъема давления, и вторичная, когда давление подымается на фоне четко-очерченной причины.

Первичная (эссенциальная) гипертония характеризуется тем, что даже при детальном обследовании пациента так и не удается выявить фактор, который приводит к росту давления. Однако врачи выделяют предрасполагающий фон, когда либо сердце, либо сосуды отказываются корректно работать, что в итоге способно приводить к повышению давления. В числе таких факторов риска могут выступать:

возраст – чем старше человек, тем меньше упругость сосудов, что создает предпосылки для возрастания систолического давления;

избыток веса и ожирение любой степени тяжести, особенно коварно абдоминальное отложение жировой ткани;

отягощенная наследственность - если хотя бы один из родителей страдал гипертонией, то вероятность этого состояния у потомства во взрослом возрасте повышается в два раза;

чрезмерное потребление соли – в норме в организм должно поступать около 5 г натрия хлорида с учетом, что определенная часть этого вещества уже содержится в овощах, фруктах и продуктах пищевой промышленности;

чрезмерное употребление алкоголя – Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять более 40 г чистого спирта для мужчин в день, и более 30 г – для женщин, при этом хотя бы 2 дня в неделю должны быть трезвыми;

курение – никотин и продукты горения приводят к потере эластичности сосудистой стенки, в результате чего возрастает общее периферическое сопротивление сосудов и одновременно с этим растет давление;

малоподвижный образ жизни – если в день вы активно двигаетесь меньше 30 минут, то возрастают риски повышения давления и ожирения.

Вторичная гипертония развивается в ответ на основное заболевание, которое затрагивает различные звенья регуляции артериального давления. Основными причинами такого состояния могут быть:

патологии почек – нефрит, нефросклероз, артериолосклероз, гломерулонефрит, длительно текущий пиелонефрит;

заболевания и травмы головного мозга;

эндокринная патология – гиперальдостеронизм, феохромоцитома, синдром Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз или гипотиреоз;

синдром обструктивного апноэ во сне (остановка дыхания);

болезни сосудов – сужение аорты на уровне дуги (коарктация), сужение почечных артерий или сдавление извне опухолью.

Своевременное лечение этих заболеваний является профилактикой гипертонии.

Рост артериального давления обуславливает один или несколько механизмов:

повышение общего сопротивления сосудов, когда артерии практически всегда находятся в повышенном тонусе;

увеличение сердечного выброса – сердце в общий круг кровообращения выбрасывает больше крови, чем надо (например, при некоторых сердечных пороках);

увеличение объема крови в системе циркуляции (например, при чрезмерном употреблении поваренной соли или нарушенной функции почек).

Как снизить повышенное давление?

Снижение артериального давления может проводиться немедикаментозными и медикаментозными (прием гипотензивных таблеток) методами. Необходимость приема гипотензивных средств во многом определяется возрастом человека, наличием хронической сопутствующей патологии и уровнем артериального давления.

Немедикаментозное лечение направлено на коррекцию образа жизни и рекомендовано всем пациентам с артериальной гипертонией, т.к. позволяет уменьшить потребность в лекарственных препаратах, и помогает добиться наиболее полного и безопасного снижения давления. Основными правилами профилактики являются следующие:

Ограничение употребления соли до 5 г в сутки. Следует помнить, что особенно много «скрытого» хлорида натрия содержится в колбасах и полуфабрикатах, поэтому от этих продуктов следует отказаться. Лучше всего все блюда готовить самостоятельно, избегая дополнительного досаливания. В исследованиях было показано, что снижение суточного потребления соли до 5 г позволяет дополнительно уменьшить уровень артериального давления на 5 мм рт.ст.

Отказ от злоупотребления алкоголя. Если у пациента диагностирована артериальная гипертония, то мужчина должен стремиться выпивать в неделю менее 1,75 л вина или менее 3,5 литров пива, а для женщины допустимые нормативы снижаются до 1 литра и 2 литров соответственно. По возможности желательно избегать регулярного приема спиртных напитков.

Увеличение потребления растительной пищи, богатой клетчаткой, калием и кальцием. Эти микроэлементы необходимы для корректной работы сердца и сосудов, а грубое волокно позволяет снижать уровень токсинов и «вредного» холестерина в организме. В день рекомендуется съедать 300-400 г овощей, зелени и несладких фруктов.

Увеличение в рационе доли продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества необходимы для стабилизации клеточных мембран и защиты стенок сосудов от перекисного окисления липидов. Поэтому в рационе следует увеличить количество орехов, семечек, оливкового или льняного масла, жирной морской рыбы (рекомендуется употребление морепродуктов не реже 2 раз в неделю). Одновременно с этим следует уменьшать долю продуктов, содержащих мононенасыщенные жирные кислоты, которые, наоборот, губительны для сосудов. Поэтому по возможности стоит уменьшить в рационе порции жирного мяса, жирных молочных продуктов.

Регулярные занятия аэробными нагрузками, которые сопровождаются большим потреблением кислорода работающими мышцами (активная ходьба, велосипедная езда, фитнес, плавание). На их долю должно приходиться не менее 30 минут в день упражнений умеренной интенсивности. При этом важно выполнять занятия регулярно – в среднем 5-7 дней в неделю.

Отказ от курения, которое оказывает прямое повреждающее действие на сосуды, делая их более хрупкими и беззащитными.

Если модификация образа жизни не помогает нормализовать артериальное давление, или пациент имеет серьезные факторы сосудистых катастроф, то дополнительно назначаются гипотензивные таблетки. На сегодня официально зарегистрирован 5 классов, каждый из которых имеет свои показания, противопоказания и наиболее предпочтительные ситуации использования.

Основные группы лекарств для целенаправленного снижения артериального давления включают в себя:

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (в большинстве случаев являются первой линией медикаментозного лечения хронически повышенного давления);

блокаторы рецепторов ангиотензина-2 (как правило, используются, если на прием ингибиторов АПФ развиваются побочные эффекты, чаще всего в виде сухого кашля);

бета-блокаторы;

блокаторы каналов кальция;

мочегонные средства пролонгированного действия.

Выпускаются преимущественно в таблетках, растворы только для быстрого снижения давления.

Как показывают исследования, лечение, состоящее из 1 антигипертензивного препарата, зачастую не оказывает должного эффекта. Поэтому для надежного контроля над показателями артериального давления обычно назначают комбинацию из 2 или 3 классов таблеток. К тому же, каждый из препаратов может усиливать действие друг друга, что позволяет снижать дозу и, следовательно, уменьшать вероятность проявления побочных эффектов.

Лечение повышенного давления

Лечение повышенного давления должно проводиться обязательно. В одних случаях достаточно немедикаментозной терапии, а в других – требуется ее сочетанием с приемом гипотензивных средств. Задача такого подхода – нормализовать состояние сосудов, чтобы избежать острых катастроф. На сегодня доказано, что повышенное давление – это один из основных факторов риска внезапной преждевременной смерти, а также инсульта и инфаркта миокарда, которые способны приводить к инвалидности и летальному исходу в зависимости от площади поражения.

Кроме того, некоррегированная артериальная гипертензия приводит также к хроническим расстройствам в работе всего организма. Это недостаточность функции сердца, заболевания периферических артерий, нарушения в работе почек, расстройства интеллектуальной деятельности, особенно в пожилом возрасте. Своевременное лечение гипертонии способно существенно снизить перечисленные риски и риски старческого слабоумия.

Задача лечения состоит в том, чтобы добиться оптимального уровня артериального давления, которое должно быть ниже показателей 140 мм рт.ст. и 90 мм рт.ст. соответственно. При хорошей переносимости терапии оптимально добиться показателей 130/80 мм рт.ст., т.к. это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Таблетки при повышенном давлении

Медицина XXI века наряду с применением ксенопрепаратов (тех, которые в классическом понимании являются лекарственными средствами), рекомендует применение и нутрицевтиков. Это природные вещества, которые содержат витамины, минералы, белки и другие полезные компоненты, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем, превращая организм в единое целое.

Такое направление активно начало развиваться с 1999 года с открытия Гюнтера Блобела, который получил Нобелевскую премию за свои достижения. Ученый показал, что белковая молекула содержит в структуре транспортный код, который определяет ее точное местоположение в организме, в т.ч. на клеточном уровне. Стоит учитывать, что белки входят в состав всех структур человеческого организма, помогают клеткам восстанавливаться и регенерировать, активно противостоять неблагоприятным факторам окружающей и внутренней среды, выполняя важную защитную роль.

В условиях белкового дефицита происходит расстройство системы биорегуляции. На начальном этапе это способно привести к функциональным расстройствам, а затем и к органическим. Применительно к артериальному давлению – в начале наблюдаются эпизоды подъема только при повышенных требованиях к организму (например, в условиях психоэмоционального переживания), а затем и в состоянии покоя, одновременно с этим начинают развиваться поражения органов-мишеней.

Для восстановления системы биорегуляции в том или ином органе отечественные ученые, используя самые передовые свои и мировые разработки, создали уникальный класс средств под названием пептидные биорегуляторы. Так, для поддержания здоровья сосудов и сердца был синтезирован Вазаламин. Это средство является абсолютно натуральным и получается из аорты крупного рогатого скота и свиней. Пептидный биорегулятор представляет собой уникальный комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, в т.ч. и незаменимых, которые организм не может синтезировать (они всегда должны поступать извне, однако пища не всегда содержит такие аминокислоты, что и создает предпосылки для сбоев в системе биорегуляции).

Вазаламин обладает направленным действием на сосудистую ткань, к которой адресно доставляется. Процесс транспортировки обеспечивается механизмами трансцитоза, реализуемыми в 2 этапа. Сначала клеточная мембрана прогибается внутрь с образованием пузырька, в котором надежно заключены полипептиды и нуклеиновые кислоты – это процесс эндоцитоза. Затем ему на смену у противоположного полюса клетки приходит экзоцитоз, когда пузырек сливается с клеточной мембраной, и вещества в неизменном виде поступают во внеклеточную среду. Далее этапы эндо- и экзоцитоза чередуются до тех пор, пока вещество не достигнет своей цели – эндотелиоцитов (клеток, образующих внутреннюю выстилку сосудов).

Вазаламин в составе комплексной терапии артериальной гипертонии помогает нормализовать функцию сосудов и снизить уровень холестерина и липопротеидов крови, при этом в исследованиях показано снижение наиболее атерогенных фракций холестерина. Ученые считают, что этот эффект реализуется за счет ниацина в составе Вазаламина который напрямую уменьшает повышенное содержание «вредного» холестерина в крови и локально в сосудистой стенке. А разветвленные аминокислоты в составе пептидного биорегулятора помогают дополнительного защитить сосудистую выстилку от агрессивных факторов, постоянно присутствующих в жизни современного человека.

Вазаламин принимается в виде кишечно-растворимых таблеток курсами. Хорошо всасывается и хорошо переносится, не вызывая побочных эффектов, т.к. представляет собой комплекс натуральных веществ, которые физиологичны для организма. Длительность приема составляет 1,5-2 недели. Действует мягко, не приводя к чрезмерно низкому давлению.

Профилактика гипертонии

Чтобы снизить риски повышения артериального давления, врачи рекомендуют придерживаться следующих правил профилактики:

Контролировать массу тела и избегать ожирения. Оптимальный вес помогает определить индекс Кетле, который должен быт в пределах 20-25 кг/м2. Также большое значение имеет объем талии, т.к. отражает количество висцерального жира, который является наиболее опасным для здоровья сердца и сосудов. Окружность талии у женщин должна быть менее 80 см, а у мужчин – менее 94 см.

Рационально и сбалансированно питаться, насыщая организм полезными нутрицевтиками, которые необходимы для корректной работы всех органов и систем. Овощи, фрукты, зелень, белковая пища, дополнительный прием витаминов и минералов.

Регулярные занятия спортом, зарядки на рабочем месте, направленные на предупреждение застоя крови в сосудах и оптимизацию деятельности сердечно-сосудистой системы.

Вазаламин рекомендован в качестве профилактического средства. Помогает восстановить сосудистый тонус и поддержать здоровье сердца и сосудов. Средство показано практически всем пациентам старшего и пожилого возраста для предупреждения кардиологических проблем.