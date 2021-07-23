Почему повышено давление? Как лечить гипертонию современными методами?
Этот диагноз врачи выставляют, когда «верхнее» (систолическое) давление выше 140 мм рт.ст. и/или «нижнее» (диастолическое) выше 90 мм рт.ст. Распространенность артериальной гипертонии особенно высока в возрасте 40+, однако в последнее время растет количество молодых людей, сталкивающихся с данной проблемой. Каковы причины повышения артериального давления, и что делать, чтобы обезопасить себя от сосудистых катастроф. Об этом поговорим с позиций современной кардиологии.
С повышением артериального давления сталкивается каждый третий взрослый человек, причем несколько больше рискуют мужчины. Вероятно, это связано с тем, что эстрогены в женском организме защищают сердце и сосуды. Но после наступления менопаузы женщины тоже становятся уязвимыми.
Как определить повышенное давление?
Коварство повышенного артериального давления в том, что длительное время заболевание протекает практически без каких-либо признаков. Если же имеются проявления, то, как правило, они неспецифичны. Так, на фоне подъема давления человека могут беспокоить следующие жалобы:
- головная боль;
- головокружение;
- сердцебиение;
- мелькание «мушек» перед глазами;
- шум в ушах;
- общая слабость;
- снижение работоспособности и т.д.
Субъективные признаки не могут быть основанием для постановки диагноза гипертонии. Всем пациентам - как с наличием жалоб, так и с их отсутствием – проводится скрининговое измерение артериального давления. При этом важно учитывать основные правила, которые позволят получить истинные значения уровня давления в артериях:
- измерения проводят дважды с интервалом в 1-2 минуты, и высчитывают среднее значение 2 последних измерений;
- перед измерением следует отдохнуть в течение 10-15 минут;
- воздух из манжеты выпускают медленно (около 2 мм рт.ст. в секунду), чтобы не форсировать ток крови;
- регистрируют второй и пятый тон Короткова.
В современных электронных тонометрах система измерений стандартизирована. От пациента требуется только отдохнуть перед началом работы с прибором, не следует также переедать. Измерения выполняют 2 раза.
В идеале измерять давление в на 2 руках, т.к. это позволит заподозрить сосудистую патологию. Так, если разница на правой и левой руке составляет 15 мм рт.ст. и более, то требуется дополнительное обследование для исключения атеросклеротического поражения сосудов.
В некоторых случаях имеет место гипертензия «белого халата», когда давление повышается только при нахождении в медицинском учреждении. Это еще не заболевание, однако может служить фоном для последующей разбалансировки в работе сосудов. Чтобы исключить гипертонию «белого халата», может проводиться суточное мониторирование артериального давления. Пациентку на 24 часа прикрепляю специальный датчик на тело, который с определенной периодичностью выполняет замеры и сохраняет показатели в памяти устройства.
Подтвердить диагноз гипертонии – это только половина дела. В программу диагностики пациентов с артериальной гипертензией включают дополнительные обследования, которые позволяют определить наличие или отсутствие поражения органов-мишеней и исключить потенциальные причины вторичного повышения давления. Так, обычно скрининговая программа включает в себя следующие методы:
- общеклинические анализы крови и мочи;
- биохимическое исследование крови;
- липидограмма с определением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина;
- определение уровня натрия и калия в сыворотке крови;
- гормональное обследование;
- электрокардиография;
- ультразвуковое сканирование сердца с допплерографией;
- ультразвуковое сканирование почек с допплерографией;
- дуплексное ультразвуковое сканирование плечеголовных артерий для исключения атеросклеротических бляшек;
- осмотр глазного дна и т.д.
Программа может быть расширена с учетом индивидуальных особенностей клинического случая и предварительного диагноза.
Почему повышено давление?
Принято выделять 2 варианта артериальной гипертонии – первичная, на долю которой приходится около 90% всех случаев хронического подъема давления, и вторичная, когда давление подымается на фоне четко-очерченной причины.
Первичная (эссенциальная) гипертония характеризуется тем, что даже при детальном обследовании пациента так и не удается выявить фактор, который приводит к росту давления. Однако врачи выделяют предрасполагающий фон, когда либо сердце, либо сосуды отказываются корректно работать, что в итоге способно приводить к повышению давления. В числе таких факторов риска могут выступать:
- возраст – чем старше человек, тем меньше упругость сосудов, что создает предпосылки для возрастания систолического давления;
- избыток веса и ожирение любой степени тяжести, особенно коварно абдоминальное отложение жировой ткани;
- отягощенная наследственность - если хотя бы один из родителей страдал гипертонией, то вероятность этого состояния у потомства во взрослом возрасте повышается в два раза;
- чрезмерное потребление соли – в норме в организм должно поступать около 5 г натрия хлорида с учетом, что определенная часть этого вещества уже содержится в овощах, фруктах и продуктах пищевой промышленности;
- чрезмерное употребление алкоголя – Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять более 40 г чистого спирта для мужчин в день, и более 30 г – для женщин, при этом хотя бы 2 дня в неделю должны быть трезвыми;
- курение – никотин и продукты горения приводят к потере эластичности сосудистой стенки, в результате чего возрастает общее периферическое сопротивление сосудов и одновременно с этим растет давление;
- малоподвижный образ жизни – если в день вы активно двигаетесь меньше 30 минут, то возрастают риски повышения давления и ожирения.
Вторичная гипертония развивается в ответ на основное заболевание, которое затрагивает различные звенья регуляции артериального давления. Основными причинами такого состояния могут быть:
- патологии почек – нефрит, нефросклероз, артериолосклероз, гломерулонефрит, длительно текущий пиелонефрит;
- заболевания и травмы головного мозга;
- эндокринная патология – гиперальдостеронизм, феохромоцитома, синдром Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз или гипотиреоз;
- синдром обструктивного апноэ во сне (остановка дыхания);
- болезни сосудов – сужение аорты на уровне дуги (коарктация), сужение почечных артерий или сдавление извне опухолью.
Своевременное лечение этих заболеваний является профилактикой гипертонии.
Рост артериального давления обуславливает один или несколько механизмов:
- повышение общего сопротивления сосудов, когда артерии практически всегда находятся в повышенном тонусе;
- увеличение сердечного выброса – сердце в общий круг кровообращения выбрасывает больше крови, чем надо (например, при некоторых сердечных пороках);
- увеличение объема крови в системе циркуляции (например, при чрезмерном употреблении поваренной соли или нарушенной функции почек).
Как снизить повышенное давление?
Снижение артериального давления может проводиться немедикаментозными и медикаментозными (прием гипотензивных таблеток) методами. Необходимость приема гипотензивных средств во многом определяется возрастом человека, наличием хронической сопутствующей патологии и уровнем артериального давления.
Немедикаментозное лечение направлено на коррекцию образа жизни и рекомендовано всем пациентам с артериальной гипертонией, т.к. позволяет уменьшить потребность в лекарственных препаратах, и помогает добиться наиболее полного и безопасного снижения давления. Основными правилами профилактики являются следующие:
- Ограничение употребления соли до 5 г в сутки. Следует помнить, что особенно много «скрытого» хлорида натрия содержится в колбасах и полуфабрикатах, поэтому от этих продуктов следует отказаться. Лучше всего все блюда готовить самостоятельно, избегая дополнительного досаливания. В исследованиях было показано, что снижение суточного потребления соли до 5 г позволяет дополнительно уменьшить уровень артериального давления на 5 мм рт.ст.
- Отказ от злоупотребления алкоголя. Если у пациента диагностирована артериальная гипертония, то мужчина должен стремиться выпивать в неделю менее 1,75 л вина или менее 3,5 литров пива, а для женщины допустимые нормативы снижаются до 1 литра и 2 литров соответственно. По возможности желательно избегать регулярного приема спиртных напитков.
- Увеличение потребления растительной пищи, богатой клетчаткой, калием и кальцием. Эти микроэлементы необходимы для корректной работы сердца и сосудов, а грубое волокно позволяет снижать уровень токсинов и «вредного» холестерина в организме. В день рекомендуется съедать 300-400 г овощей, зелени и несладких фруктов.
- Увеличение в рационе доли продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества необходимы для стабилизации клеточных мембран и защиты стенок сосудов от перекисного окисления липидов. Поэтому в рационе следует увеличить количество орехов, семечек, оливкового или льняного масла, жирной морской рыбы (рекомендуется употребление морепродуктов не реже 2 раз в неделю). Одновременно с этим следует уменьшать долю продуктов, содержащих мононенасыщенные жирные кислоты, которые, наоборот, губительны для сосудов. Поэтому по возможности стоит уменьшить в рационе порции жирного мяса, жирных молочных продуктов.
- Регулярные занятия аэробными нагрузками, которые сопровождаются большим потреблением кислорода работающими мышцами (активная ходьба, велосипедная езда, фитнес, плавание). На их долю должно приходиться не менее 30 минут в день упражнений умеренной интенсивности. При этом важно выполнять занятия регулярно – в среднем 5-7 дней в неделю.
- Отказ от курения, которое оказывает прямое повреждающее действие на сосуды, делая их более хрупкими и беззащитными.
Если модификация образа жизни не помогает нормализовать артериальное давление, или пациент имеет серьезные факторы сосудистых катастроф, то дополнительно назначаются гипотензивные таблетки. На сегодня официально зарегистрирован 5 классов, каждый из которых имеет свои показания, противопоказания и наиболее предпочтительные ситуации использования.
Основные группы лекарств для целенаправленного снижения артериального давления включают в себя:
- ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (в большинстве случаев являются первой линией медикаментозного лечения хронически повышенного давления);
- блокаторы рецепторов ангиотензина-2 (как правило, используются, если на прием ингибиторов АПФ развиваются побочные эффекты, чаще всего в виде сухого кашля);
- бета-блокаторы;
- блокаторы каналов кальция;
- мочегонные средства пролонгированного действия.
Выпускаются преимущественно в таблетках, растворы только для быстрого снижения давления.
Как показывают исследования, лечение, состоящее из 1 антигипертензивного препарата, зачастую не оказывает должного эффекта. Поэтому для надежного контроля над показателями артериального давления обычно назначают комбинацию из 2 или 3 классов таблеток. К тому же, каждый из препаратов может усиливать действие друг друга, что позволяет снижать дозу и, следовательно, уменьшать вероятность проявления побочных эффектов.
Лечение повышенного давления
Лечение повышенного давления должно проводиться обязательно. В одних случаях достаточно немедикаментозной терапии, а в других – требуется ее сочетанием с приемом гипотензивных средств. Задача такого подхода – нормализовать состояние сосудов, чтобы избежать острых катастроф. На сегодня доказано, что повышенное давление – это один из основных факторов риска внезапной преждевременной смерти, а также инсульта и инфаркта миокарда, которые способны приводить к инвалидности и летальному исходу в зависимости от площади поражения.
Кроме того, некоррегированная артериальная гипертензия приводит также к хроническим расстройствам в работе всего организма. Это недостаточность функции сердца, заболевания периферических артерий, нарушения в работе почек, расстройства интеллектуальной деятельности, особенно в пожилом возрасте. Своевременное лечение гипертонии способно существенно снизить перечисленные риски и риски старческого слабоумия.
Задача лечения состоит в том, чтобы добиться оптимального уровня артериального давления, которое должно быть ниже показателей 140 мм рт.ст. и 90 мм рт.ст. соответственно. При хорошей переносимости терапии оптимально добиться показателей 130/80 мм рт.ст., т.к. это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Таблетки при повышенном давлении
Медицина XXI века наряду с применением ксенопрепаратов (тех, которые в классическом понимании являются лекарственными средствами), рекомендует применение и нутрицевтиков. Это природные вещества, которые содержат витамины, минералы, белки и другие полезные компоненты, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем, превращая организм в единое целое.
Такое направление активно начало развиваться с 1999 года с открытия Гюнтера Блобела, который получил Нобелевскую премию за свои достижения. Ученый показал, что белковая молекула содержит в структуре транспортный код, который определяет ее точное местоположение в организме, в т.ч. на клеточном уровне. Стоит учитывать, что белки входят в состав всех структур человеческого организма, помогают клеткам восстанавливаться и регенерировать, активно противостоять неблагоприятным факторам окружающей и внутренней среды, выполняя важную защитную роль.
В условиях белкового дефицита происходит расстройство системы биорегуляции. На начальном этапе это способно привести к функциональным расстройствам, а затем и к органическим. Применительно к артериальному давлению – в начале наблюдаются эпизоды подъема только при повышенных требованиях к организму (например, в условиях психоэмоционального переживания), а затем и в состоянии покоя, одновременно с этим начинают развиваться поражения органов-мишеней.
Для восстановления системы биорегуляции в том или ином органе отечественные ученые, используя самые передовые свои и мировые разработки, создали уникальный класс средств под названием пептидные биорегуляторы. Так, для поддержания здоровья сосудов и сердца был синтезирован Вазаламин. Это средство является абсолютно натуральным и получается из аорты крупного рогатого скота и свиней. Пептидный биорегулятор представляет собой уникальный комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, в т.ч. и незаменимых, которые организм не может синтезировать (они всегда должны поступать извне, однако пища не всегда содержит такие аминокислоты, что и создает предпосылки для сбоев в системе биорегуляции).
Вазаламин обладает направленным действием на сосудистую ткань, к которой адресно доставляется. Процесс транспортировки обеспечивается механизмами трансцитоза, реализуемыми в 2 этапа. Сначала клеточная мембрана прогибается внутрь с образованием пузырька, в котором надежно заключены полипептиды и нуклеиновые кислоты – это процесс эндоцитоза. Затем ему на смену у противоположного полюса клетки приходит экзоцитоз, когда пузырек сливается с клеточной мембраной, и вещества в неизменном виде поступают во внеклеточную среду. Далее этапы эндо- и экзоцитоза чередуются до тех пор, пока вещество не достигнет своей цели – эндотелиоцитов (клеток, образующих внутреннюю выстилку сосудов).
Вазаламин в составе комплексной терапии артериальной гипертонии помогает нормализовать функцию сосудов и снизить уровень холестерина и липопротеидов крови, при этом в исследованиях показано снижение наиболее атерогенных фракций холестерина. Ученые считают, что этот эффект реализуется за счет ниацина в составе Вазаламина который напрямую уменьшает повышенное содержание «вредного» холестерина в крови и локально в сосудистой стенке. А разветвленные аминокислоты в составе пептидного биорегулятора помогают дополнительного защитить сосудистую выстилку от агрессивных факторов, постоянно присутствующих в жизни современного человека.
Вазаламин принимается в виде кишечно-растворимых таблеток курсами. Хорошо всасывается и хорошо переносится, не вызывая побочных эффектов, т.к. представляет собой комплекс натуральных веществ, которые физиологичны для организма. Длительность приема составляет 1,5-2 недели. Действует мягко, не приводя к чрезмерно низкому давлению.
Профилактика гипертонии
Чтобы снизить риски повышения артериального давления, врачи рекомендуют придерживаться следующих правил профилактики:
- Контролировать массу тела и избегать ожирения. Оптимальный вес помогает определить индекс Кетле, который должен быт в пределах 20-25 кг/м2. Также большое значение имеет объем талии, т.к. отражает количество висцерального жира, который является наиболее опасным для здоровья сердца и сосудов. Окружность талии у женщин должна быть менее 80 см, а у мужчин – менее 94 см.
- Рационально и сбалансированно питаться, насыщая организм полезными нутрицевтиками, которые необходимы для корректной работы всех органов и систем. Овощи, фрукты, зелень, белковая пища, дополнительный прием витаминов и минералов.
- Регулярные занятия спортом, зарядки на рабочем месте, направленные на предупреждение застоя крови в сосудах и оптимизацию деятельности сердечно-сосудистой системы.
Вазаламин рекомендован в качестве профилактического средства. Помогает восстановить сосудистый тонус и поддержать здоровье сердца и сосудов. Средство показано практически всем пациентам старшего и пожилого возраста для предупреждения кардиологических проблем.
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