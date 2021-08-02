Названа самая распространенная болезнь в России

10:35 2.08.2021

Самым распространенным заболеванием в России является гепатит А. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких.

По его словам, гепатит А диагностируется у 63 процентов населения страны.

"Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Он не очень часто имеет кульминантное течение с быстро утяжеляющимся состоянием больного. После инкубационного периода, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, развивается острый вирусный гепатит А. Симптоматика довольно яркая: в подавляющем числе случаев развивается желтуха, присутствует недомогание, температура, снижение аппетита, иногда бывает отвращение к курению, диарея. Больной чрезвычайно заразен", - рассказал он.

Гепатит А передается через воду, пищу и грязные руки. Высокая заболеваемость им регистрируется в областях с низким качеством жизни, низким качеством воды и недостаточным уровнем вакцинации. В частности, гепатит А часто ставят жителям регионов Северного Кавказа и Поволжья.