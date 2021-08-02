Названа самая распространенная болезнь в России
Самым распространенным заболеванием в России является гепатит А. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких.
По его словам, гепатит А диагностируется у 63 процентов населения страны.
"Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Он не очень часто имеет кульминантное течение с быстро утяжеляющимся состоянием больного. После инкубационного периода, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, развивается острый вирусный гепатит А. Симптоматика довольно яркая: в подавляющем числе случаев развивается желтуха, присутствует недомогание, температура, снижение аппетита, иногда бывает отвращение к курению, диарея. Больной чрезвычайно заразен", - рассказал он.
Гепатит А передается через воду, пищу и грязные руки. Высокая заболеваемость им регистрируется в областях с низким качеством жизни, низким качеством воды и недостаточным уровнем вакцинации. В частности, гепатит А часто ставят жителям регионов Северного Кавказа и Поволжья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Последний абзац статьи прочитай еще раз пятьдесят. Может до тебя дойдет, что в ней написано.
В детстве, во времена СССР, мы, пацаны, целыми днями на каникулах бегали на улице, лазили по стройкам, да где только не лазили. То краюху хлеба в рот сунешь, то печеньку, то еще что на ходу. Какое мытье рук, ид-т? И никто, никто (дошло до тебя со второго раза?) не болел гепатитом. То же самое в армии, потом в институте, в стройотрядах. Не всегда была возможность вымыть руки в чистой воде перед тем, как что-то перекусишь. А в грязной, ну может ты, свин, и привык мыться, но не я. Так вот, не было ни одного случая заболевания гепатитом.
Эта зараза возникает, когда люди живут в антисанитарных условиях постоянно. Т.е. там, где бедность.
Да в поле раньше пахали землю за плугом, сохой. В пыли. Что, везде под боком была чистая река с отфильтрованной водой, или ключи били из под земли? Кончай идиотничать. И ссылаться на таких же идиотов, как сам.
Странно.. В международном табеле о рангах по смертности гепатит на втором месте - на первом туберкулез.. А ковид на 21-м. Но почему-то пандемия объявлена по ковиду а не по гепатиту, который у нас имеют более 60% населения.
Думал идиотизм назовут.
Самая распространенная...может вяло текущий идиотизм?Или мерцательная глупость какая,двух полярная а,то и трёх ?Не считая конечно массовых проблем болезней переходных возрастов первого второго и среднего со своими прыщами , и не только...
Да, это главная болезнь. Передаётся по наследству.