В России заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови

08:44 9.08.2021

В России на фоне вакцинации от коронавируса снизились запасы донорской крови, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на стстистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В организации отметили, что в последнее время во всех регионах отмечается серьезная нехватка донорской крови. "Донорский "светофор" неприлично красный", - рассказали в ФМБА, пояснив, что все регионы ведут учет наличия донорской крови в соответствующей маркировке: белый цвет - достаточное количество запасов, зеленый - наличие крови, желтый - недостаточное количество и красный - серьезный дефицит.

Причиной этого называют массовую вакцинацию населения против коронавируса. В частности, между первой и второй прививками донорство крови категорически запрещено. Кровь можно сдавать только через месяц после введения второго компонента. И сейчас массово прививается наиболее активная группа доноров - работающие граждане средних лет.

Ситуацию описывают как "тяжелую", несмотря на то, что учреждения ФМБА начали вести сбор крови по субботам, а медики обзванивают постоянных доноров.

"Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации", — заявили в ФМБА.