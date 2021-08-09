В России заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови
В России на фоне вакцинации от коронавируса снизились запасы донорской крови, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на стстистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В организации отметили, что в последнее время во всех регионах отмечается серьезная нехватка донорской крови. "Донорский "светофор" неприлично красный", - рассказали в ФМБА, пояснив, что все регионы ведут учет наличия донорской крови в соответствующей маркировке: белый цвет - достаточное количество запасов, зеленый - наличие крови, желтый - недостаточное количество и красный - серьезный дефицит.
Причиной этого называют массовую вакцинацию населения против коронавируса. В частности, между первой и второй прививками донорство крови категорически запрещено. Кровь можно сдавать только через месяц после введения второго компонента. И сейчас массово прививается наиболее активная группа доноров - работающие граждане средних лет.
Ситуацию описывают как "тяжелую", несмотря на то, что учреждения ФМБА начали вести сбор крови по субботам, а медики обзванивают постоянных доноров.
"Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации", — заявили в ФМБА.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Начал сдавать кровь с года 1974.Сдавал безвозмездно в амбулатории на заводе,за стакан настоящего сока,обед, и отгул. С каждым годом сок становился жиже,обед скромнее,отгулы отменили, и обозвали халявщиками. С тех пор больше не сдаю,не хочу быть халявщиком.
Зато карманы "новой знати" пополняются с завидной полнотой и регулярностью.
Лучше простой физраствор или кровезаменитель,чем кровь зомби уколотого,это уже НЕ человеческая кровь.На фиг её.
Всегда с уважением отношусь к донорам. лично я сдавал кровь лишь один раз-в Советской Армии.
Дело было в Москве, абсолютно добровольное. Но, донорам выдавали увольнительную, поэтому основная масса моих сослуживцев- кому позволяло здоровье- стояли в очереди на прием крови.
Удивительно, но после сдачи крови нам-донорам выдавали по стакану красного сухого вина. Я тогда его впервые попробовал.
Сколько взяли крови у меня- я не видел. Но, после того как я выпил стакан этого вина-я очень сильно захмелел, и меня сильно потянуло на сон-даже увольнительная уже отошла на второй план.
зомбаки.