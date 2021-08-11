Pfizer-у предложили использовать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы

19:58 11.08.2021

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer провести клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы для борьбы с дельта-штаммом коронавируса.

«Рост числа заболеваний дельта-штаммом в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ», - говорится на странице «Спутника V» в Twitter.

В сообщении отмечается, что «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83,1%.

Ранее РФПИ опубликовал предварительные итоги испытаний cвязки вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Всего было вакцинировано 50 добровольцев. По информации фонда, «серьезных нежелательных явлений» выявлено не было, сообщает РБК. Позднее в Аргентине также заявили, что при комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» с AstraZeneca и Sinopharm серьезных побочных эффектов обнаружено не было.