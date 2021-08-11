Pfizer-у предложили использовать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer провести клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы для борьбы с дельта-штаммом коронавируса.

«Рост числа заболеваний дельта-штаммом в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ», - говорится на странице «Спутника V» в Twitter.

В сообщении отмечается, что «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83,1%.

Ранее РФПИ опубликовал предварительные итоги испытаний cвязки вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Всего было вакцинировано 50 добровольцев. По информации фонда, «серьезных нежелательных явлений» выявлено не было, сообщает РБК. Позднее в Аргентине также заявили, что при комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» с AstraZeneca и Sinopharm серьезных побочных эффектов обнаружено не было.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.08.2021, 02:16
    Гость: Спутник, который худо- бедно работает.

    Вы правы. Есть у меня знакомый еврей, 65 лет ему. Очень больной, сердце, диабет. И таки пошел и привился уже двумя дозами СПУТНИКА.
    На вопрос зачем сказал, что у него есть два знакомых американских профессора, они сказали что все вакцинки эти ЗЛО, но Спутник меньшее из зол.

  4. 11.08.2021, 23:58
    Гость: дурень

    Ну ты же носишься с Рафаэлой, hijo de puta, почему другим нельзя? Или тебе не хватило вакцинки в твоей гваделупщине?
    По существу статьи- не надо связываться никаким РФПИ с РНКовыми вакцинами. Это смерть. А обвинят(в том числе такие вот compañeros) во всём Спутник, который худо- бедно работает.

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