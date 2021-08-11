Pfizer-у предложили использовать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer провести клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы для борьбы с дельта-штаммом коронавируса.
«Рост числа заболеваний дельта-штаммом в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ», - говорится на странице «Спутника V» в Twitter.
В сообщении отмечается, что «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83,1%.
Ранее РФПИ опубликовал предварительные итоги испытаний cвязки вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Всего было вакцинировано 50 добровольцев. По информации фонда, «серьезных нежелательных явлений» выявлено не было, сообщает РБК. Позднее в Аргентине также заявили, что при комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» с AstraZeneca и Sinopharm серьезных побочных эффектов обнаружено не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы правы. Есть у меня знакомый еврей, 65 лет ему. Очень больной, сердце, диабет. И таки пошел и привился уже двумя дозами СПУТНИКА.
На вопрос зачем сказал, что у него есть два знакомых американских профессора, они сказали что все вакцинки эти ЗЛО, но Спутник меньшее из зол.
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
нельзя комерциализировать медицину
Ну ты же носишься с Рафаэлой, hijo de puta, почему другим нельзя? Или тебе не хватило вакцинки в твоей гваделупщине?
По существу статьи- не надо связываться никаким РФПИ с РНКовыми вакцинами. Это смерть. А обвинят(в том числе такие вот compañeros) во всём Спутник, который худо- бедно работает.
И на ком это Pfizer должен провести эти клинические испытания? Кролики, кто?