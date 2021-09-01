Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в Москве
Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка", - приводит его слова ТАСС.
По его словам, этот риск управляемый. При этом он управляется не столько медиками, сколько самими жителями и СМИ. Если к этому периоду люди максимально вакцинируются, то риски станут минимальными, добавил Проценко.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 568 767 случаев заражения, из них 1 229 за последние сутки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто бы сомневался!
Как раз к концу сентября окончательно подсчитают результаты выборов,озвучат результаты и надо будет загонять народ по каморкам и по камерам,что бы не бузили.
Опять пугалки для народа. Внимания не обращаем.
Два месяца назад сына заставили вакцинироваться, теперь он еле ходит, сил нет и постоянно кашляет. Убью тех, кто заставил, если что...
Это точно, провалы в памяти куда опаснее побочек от вакцины. Ну, умрешь, зато запомнишь.
)
самое интересное,
нас Предупреждали о грядущей Афере.
например в 2013м в британии был снят сериал утопия, который буквально по шагам описывает то что Сегодня происходит.
сериал был переснят в 2020м и после выхода в сентябре, буквально перед развертыванием Гпвид Аферы, был снят с производства. причина указывалась прямо - прямая корреляция с Реальными событиями вокруг. мол это возбуждает "массы", нежелательно продолжение.
посмотрите на досуге и удивитесь..
они всегда предупреждали о своих планах, это часть их веры в карму - мол мы их предупредили, с нас взятки гладки.