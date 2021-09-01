Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в Москве

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка", - приводит его слова ТАСС.  

По его словам, этот риск управляемый. При этом он управляется не столько медиками, сколько самими жителями и СМИ. Если к этому периоду люди максимально вакцинируются, то риски станут минимальными, добавил Проценко.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 568 767 случаев заражения, из них 1 229 за последние сутки. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 18:50
    Гость: Дед

    Кто бы сомневался!
    Как раз к концу сентября окончательно подсчитают результаты выборов,озвучат результаты и надо будет загонять народ по каморкам и по камерам,что бы не бузили.

  3. 01.09.2021, 18:35
    Гость: Добрый селянин.

    Два месяца назад сына заставили вакцинироваться, теперь он еле ходит, сил нет и постоянно кашляет. Убью тех, кто заставил, если что...

  4. 01.09.2021, 18:26
    Гость: demos

    Это точно, провалы в памяти куда опаснее побочек от вакцины. Ну, умрешь, зато запомнишь.
    )

  5. 01.09.2021, 17:57
    Гость: g

    самое интересное,
    нас Предупреждали о грядущей Афере.
    например в 2013м в британии был снят сериал утопия, который буквально по шагам описывает то что Сегодня происходит.
    сериал был переснят в 2020м и после выхода в сентябре, буквально перед развертыванием Гпвид Аферы, был снят с производства. причина указывалась прямо - прямая корреляция с Реальными событиями вокруг. мол это возбуждает "массы", нежелательно продолжение.
    посмотрите на досуге и удивитесь..
    они всегда предупреждали о своих планах, это часть их веры в карму - мол мы их предупредили, с нас взятки гладки.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Ради чиновников с двойным гражданством отрихтовали Конституцию
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
Избранное
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Не оправдываться, а наступать: чему можно поучиться у Израиля в реальной политике
«Антитела от вакцины не работают!» - китайцы объяснили бесполезность вакцин
Невероятная Ольга Кабо
Поляки продержали русского в рабстве 23 года
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Объявляем войну неприятным запахам
Роковая роль Светланы Светличной
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
«Для США дебаты между кандидатами – важнейший элемент спектакля, отказываться от которого невозможно в принципе»
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»