Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в Москве

13:36 1.09.2021

Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, этот риск управляемый. При этом он управляется не столько медиками, сколько самими жителями и СМИ. Если к этому периоду люди максимально вакцинируются, то риски станут минимальными, добавил Проценко.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 568 767 случаев заражения, из них 1 229 за последние сутки.