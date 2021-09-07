Власти с января повысили цены более чем на 30 жизненно важных лекарств
С начала 2021 года Минздрав повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает журнал «Фармвестник».
Среди подорожавших препаратов, наибольшее количество относится к противоопухолевым (10), также сюда вошли две вакцины, два офтальмологических препарата и два противожпилептических.
Самым дешевым из подорожавших лекарств является аминофиллин (бронхолитик), упаковка таблеток которого стала стоить 13,33 рубля (9,65 до повышения цен). Самым дорогим стал антитимоцитарный иммуноглобулин, применяемый в трансплантологии, упаковка которого стала стоить 150 тысяч рублей против 49 640 рублей до повышения цен.
Как отмечает издание, всего с ноября 2020 года, заявки на повышение цен были удовлетворены Минздравом для 51 производителя, 14 компаниям было отказано.
Право Минздрава на повышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП закреплено постановлением правительства № 1771 от 30 октября 2020 года. В соответствии с ним заявку на перерегистрацию цены подает изготовитель вместе с обоснованием новой цены и расчетом новых предельных отпускных цен. После этого заявку согласовывают с Федеральной антимонопольной службой. Обоснованием повышения цены может быть дефицит препарата от производителя (например, связанный с нерентабельностью его производства).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Голосуя за ЛДПР, ты фактически голосуешь за ЕР. Все эти милитрофы предназначены для того, чтобы КПРФ голоса не достались.
едрилы прогнили насквозь.
А ЛДПР цветёт и чем-то пахнет...
а вы кто из них, шойгу или лавров?
Вот, всё правильно, суть в том, что ЭТО го-во нужно только ИМ, воровать и грабить, народ и недра.
Нам ЭТО не нужно! Но нам безальтернативно это пытаются преподнести как единственный вариант развития России!
То есть, я должен принять реальность того, что иудейская олигархия грабит Россию и жиреет на ней за благо для себя?
Именно за это нам предлагают "голосовать" через неделю.